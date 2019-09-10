Seyitömer Höyüğü'nde kurtarma kazısı yeniden başladı

Kütahya'da, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ çalışma alanında bulunan höyükte 4 yıl aradan sonra Kütahya Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısına yeniden başlandı.



Vali Ömer Toraman, kazının tekrar başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Seyitömer Höyüğü'nden önceki dönemlerde önemli buluntular elde edildiğini hatırlattı.

Özellikle bölgedeki seramik üretimine değinen Toraman, şunları kaydetti:

"Kütahyamız çini, seramik ve porselen başkenti; bununla da iftihar ediyoruz. Kurtarma kazıları Kütahya'da seramik üretiminin kesintisiz 5 bin yıldır sürdüğünü gösteriyor. Buradaki seramik üretimi günlük ihtiyaçları ve bölgenin ihtiyaçlarını çok aşan, uzak yerlere satış yapılan büyük imalathanelere işaret ediyor. Pek çok yerde bu kadar uzun süreli bir devamlılığı görmek zordur. Kütahya bu konuda da çok ayrı bir noktada duruyor. 5 bin yıllık süreç Kütahya'nın aslında ekonomik yönden de potansiyelini gösteriyor."

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise bu arkeolojik çalışmaların iğneyle kuyu kazmak gibi olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı kararlarıyla 125 bölgede kurtarma kazısının sürdüğü bilgisini veren Altunel, şöyle konuştu:

"Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya'nın da bulunduğu 11 ülkeden katılanların olduğu ülkemizde 32 kazı çalışması var. Gerçekten Anadolu, medeniyetlerin buluştuğu, kesiştiği bir yer. Eğer müsaade edecek olursak herhalde birçok Avrupa ülkesi ve başka ülkelerden ülkemizde arkeolojik kazı çalışmaları yürütmek istiyorlar. Bunun başka stratejik sebepleri olduğundan dolayı her müracaatta bulunan ülkeye de kazı izni verilmiyor."

Kütahya Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Serdar Ünan ise höyüğün bulunduğu bölgede 12 milyon ton kömür rezervi olduğunu aktardı.

Kurtarma kazısıyla bunun 7 milyon tonunun kullanıma alındığını, geri kalanının da çıkarılabilmesi için kazıya başladıklarını dile getiren Ünan, şöyle konuştu:

"Batı Anadolu ve Orta Anadolu'nun Tunç Çağı kronolojisinin belirlenmesinde en önemli yerleşim yeri olan Seyitömer Höyüğü'ndeki kurtarma kazısı çalışmalarında Türkiye'nin değişik üniversitelerinden akademisyenler, arkeologlar, restoratör ve antropologlardan oluşan büyük bir ekip görev alıyor. 2019 yılı kazı sezonuyla şu ana dek 50 teknik personel, 150 erkek ve 70 kadın işçi olmak üzere 270 kişilik bir ekip istihdam edilmiş olup, yıl sonu itibarıyla bu sayı 300'ü bulacaktır. Çelikler AŞ sponsorluğunda gerçekleştirilen çalışmaların yıl boyu sürmesi planlanmaktadır."

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Seyitömer Linyit İşletme Müdürü Ferit Çelik, Tunçbilek İşletme Müdürü İbrahim Aydoğdu, akademisyenler ve kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu törenin ardından katılımcılar, kazı alanını inceledi.

Altunel, incelemeler sırasında, Erken Tunç Çağı tabakasında bulunan 10 santim uzunluğunda pişmiş toprak minyatür testinin çıkarılması çalışmasına katıldı.

Seyitömer Höyüğü



Seyitömer Höyüğü, il merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ çalışma alanında bulunuyor.



Orijinal yüksekliği 26 metre, eni 140 ve boyu 150 metre olan höyükte kurtarma kazısına, altındaki 12 milyon tonluk linyit kömürünün ekonomiye kazandırılması amacıyla, 1989 yılında Eskişehir Müzesi Müdürlüğünce başlandı. Höyük, 1990-1995 yıllarında Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü tarafından kazıldı.



TKİ Genel Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda kazılar, 2006'da DPÜ Arkeoloji Bölümüne devredildi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Bilgen başkanlığında öğretim elemanları, öğrenciler ve işçilerden oluşan kazı heyeti, çalışmalarını 2014'e kadar sürdürdü. Höyükten çıkarılan 17 binden fazla eser, sergilenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.