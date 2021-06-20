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Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı - Son Dakika

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı

20.06.2021 09:31

ABD ve Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı. Tutuklamayla ilgili açıklamada bulunan Korkmaz'ın avukatları, tutuklama talebinin ABD'den geldiğini ve yargılamanın Avusturya'da süreceğini belirtti.

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla ABD ve Türkiye tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da tutuklandı.

ABD'YE İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Tutuklayama ilişkin konuşan Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, "Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındı. İade sürecini başlattılar. ABD'de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu öğrendik." dedi.

TÜRKİYE'NİN DE İADE TALEBİ VAR

Demir sözlerinin devamında, ABD'nin talebi üzerine tutuklanan Korkmaz'ın yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini kaydederek Türkiye'nin de iade talebi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığına ilişkin soruya, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı

SEZGİN BARAN KORKMAZ SON OLARAK CANLI YAYINA BAĞLANMIŞTI

Sosyal medyada yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker, Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "bir işini çözmek" için 10 milyon Euro istediğini öne sürmüştü. Önceki gün Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan gazeteci Veyis Ateş ile Korkmaz karşı karşıya gelmişti. Korkmaz, Ateş'in kendisinden para istediğini söylemiş, Ateş ile iddiaları kabul etmemişti.

TÜRKİYE'DE 132 MİLYON DOLAR KARA PARAYI AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

SEZGİN BARAN KORKMAZ, ABD'DE NE İLE SUÇLANIYOR?

Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de süren soruşturma, Utah Federal Savcılığı'nın ABD'deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantılarını incelediği dosyaya uzanıyor.

Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında 'yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına' dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.

Soruşturma belgelerinde ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin 132 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki şirketlere gönderildiği öne sürülüyor.

Kingston ailesinin dört üyesi (Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston) ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan), sırasıyla 2019 ve 2020'de suçlarını kabul edip mahkum oldular.

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı

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Son Dakika Güncel Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı - Son Dakika


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