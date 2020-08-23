Sıcak iklimi seven lavantalar kara kışıyla ünlü Doğu'nun bahçelerini süsleyecek - Son Dakika

Sıcak iklimi seven lavantalar kara kışıyla ünlü Doğu'nun bahçelerini süsleyecek

Türkiye'de genellikle Isparta, Edirne, Çanakkale ve Burdur'da görülen Akdeniz iklimi bitkilerinden lavanta, ağır kış şartlarının yaşandığı, rakımı itibariyle deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Erzurum'da da yetiştiriliyor.

Türkiye'de genellikle Isparta, Edirne, Çanakkale ve Burdur'da görülen Akdeniz iklimi bitkilerinden lavanta, ağır kış şartlarının yaşandığı, rakımı itibariyle deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Erzurum'da da yetiştiriliyor.

Hınıs ilçesine bağlı, deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Toraman köyünde, çiftçilerin deneme amaçlı başlattığı lavanta üretimi, yörede örnek tarım projesi olmaya hak kazandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum Koordinatörlüğü, Hınıs Kaymakamlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Hınıs İlçe Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğünün de desteklediği proje, aynı zamanda kentte aromatik bitki yetiştiriciliğinde de yeni bir dönemin başlamasını sağladı.

Kent merkezine 114 kilometre uzaklıktaki Toraman köyünde, proje koordinatörü Önder İnce'nin 2018'de ekimini yaptığı lavantaların rekoltesi, TKDK'nin verdiği araç ve ekipman desteğiyle bu yıl yüzde 50 arttı.

Yöresel ürünleriyle tanınan Hınıs'ta aromatik bitki yetiştirilmesinin önünü açan proje kapsamında yetiştirilen lavantaların bu yılki hasadı da yine köylüler tarafından yapıldı.

Proje koordinatörü İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının, aromatik bitki yetiştirmeye uygun iklim koşuları bulunan Hınıs ilçesini lavanta vadisine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Resmi kurumlar sayesinde projeyi uygulamada başarılı olduklarını aktaran İnce, "Valilik, kaymakamlık, belediyeler ve diğer ilgili kurumlar bu projeye sahip çıktı. Kurumların sahiplenmesi, projemizin başarılı olmasını sağladı. Ezbere tarımın dışında yeni bir ürünle hem ilçemizde hem şehrimizde tarımın güçlendirilmesi konusunda yeni bir ürünü buraya kazandırmış olacağız." diye konuştu.

İnce, lavanta ekimi yaparken olumsuz 3 ana unsuru göz önünde bulundurduklarını, projenin başarılı olduğunu görünce kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını ifade etti.

Toprağın lavanta tohumunu kabul edip etmemesi, lavantanın ağır kış iklimine uyum sağlayıp sağlamaması ve köylülerin bu ürüne nasıl bakacaklarını sürekli düşündüklerini vurgulayan İnce şöyle konuştu:

"Bu yörenin insanıyım. İstanbul'da yaşıyorum ve her yıl köyüme gelip burada tatil yapıyorum. Bilindiği üzere ülkemizde önemli bir potansiyele sahip Hınıs fasülyesi de bu ilçede yetiştiriliyor. Köylülere burada lavanta ekimi yapabileceğimizi anlattım, sonrasında köylüleri ikna ettim. Ortak bir çalışmayla lavanta tohumlarını toprakla buluşturduk. Korktuğumuz 3 olumsuz ana unsur vardı ve onları da bugün itibarıyla artıya çevirdiğimizi gördük. Bu süreci atlatınca daha profesyonel olarak yapmak için TKDK'nin Avrupa Birliği IPARD proje desteklerine başvurduk."

İnce, lavanta ekimini ilk etapta ailesiyle yapmaya başladıklarını ve daha sonra köylülerin de dahil olduğunu söyledi.

"Projemiz, aromatik bitki konusunda Erzurum'daki ilk ve tek proje"

İlk denemeden sonra lavantaların filizlendiğini görünce gözlerine inanamadığını belirten İnce, şunları kaydetti:

"Projemiz özellikle aromatik bitki konusunda Erzurum'da ilk ve tek proje. Amacımız lavantanın sadece Ege, Akdeniz veya batı bölgelerindeki illerde yetişmediğini göstermekti. Şu an bakir ve zengin topraklarda ürettiğimiz lavanta ile burada yeni ürünler de üretilecek. Ezbere tarımın dışında yeni bir ürünle ilçemize, ilimize tarımın güçlendirilmesi konusunda yeni bir ürünü kazandırmış olacağız. Burada yeni bir istihdam alanı sağlamak, aromatik bitki çeşidini artırarak burayı ekonomik anlamda da kaldırmak istiyoruz."

"Proje sayesinde bölgemiz lavanta vadisi haline gelecek"

İnce, lavanta hasadı yapan köylülerin yüzündeki tebessümün her şeye değdiğini dile getirdi.

Hınıs ilçesindeki topraklarda ilaçlı tarım yapılmamasının avantaj olduğunu da ifade eden İnce, "Aromatik bitki konusunda ve diğer ürünler için burası tamamen organik tarıma uygun. Bundan sonraki süreçte bu proje sayesinde bölgemiz lavanta vadisi haline gelecek ve ilçemiz lavanta ismiyle anılacak ve aromatik bitkilerin üretildiği yer olarak model haline gelecek." diye konuştu.

Sıcak iklimi seven lavantalar kara kışıyla ünlü Doğu'nun bahçelerini süsleyecek

Akdeniz, Erzurum, Hınıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:30

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıcak iklimi seven lavantalar kara kışıyla ünlü Doğu'nun bahçelerini süsleyecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı         
14:13
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı         
13:09
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı         
12:49
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim         
12:27
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor         
11:53
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor         
11:47
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı         
11:42
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu         
11:37
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek         
11:36
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek         
10:17
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük         
09:52
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir         
18:58
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı         
17:55
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada         
13:31
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 17:59:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcak iklimi seven lavantalar kara kışıyla ünlü Doğu'nun bahçelerini süsleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei