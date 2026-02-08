Sıcak Su Torbası Patladı, Genç Kız Yandı - Son Dakika
Sıcak Su Torbası Patladı, Genç Kız Yandı

08.02.2026 12:42
Ağrı'da sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralanan 19 yaşındaki Gamze Kaya, tedavi ediliyor.

Ağrı'da ağrısını dindirmek için karnına koyduğu sıcak su torbasının patlamasıyla göbeği ve bacakları yanan genç kız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde umutla iyileşeceği günü bekliyor.

Ağrı'da yaşayan 19 yaşındaki Gamze Kaya, 5 gün önce evde kaynattığı suyu, sıcak su torbasına doldurup ağrıyan karnına yerleştirdi. Bir süre sonra karnının yandığını hisseden Kaya, su torbasını kaldırmak istedi.

Bu sırada torbanın aniden patlayıp içindeki suyun karnından aşağı dökülmesiyle Kaya'nın göbeği ve iki bacağı yandı.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, hastanede yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Burada tedavisi süren ve yaşadığı talihsiz olayın etkisinden kurtulamayan Kaya, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

"Çok pişmanım, keşke yapmasaydım"

Gamze Kaya, AA muhabirine, karın ağrısını sıcak su torbasıyla hafifletmek istediğini belirterek, "Sancım fazla olunca sıcak su torbasını denemek istedim, çok pişmanım, keşke yapmasaydım." dedi.

Sıcak su torbasının karın ağrısına iyi geldiğini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Su çok sıcaktı, torbayı koyduğum gibi karnım, vücudum yandı. Bilseydim böyle olacak sıcak su torbasını hiç kullanmazdım. Kimseye tavsiye etmem. Sonra böyle kazalar oluyor. Canınızı riske atmayın."

Kaya, patlayan sıcak su torbasının çok kullanıldığı için incelmiş ve eskimiş olabileceğini söyledi.

"Ben yandım, siz yanmayın"

Hastane hizmeti, doktor ve personelden memnun kaldığını anlatan Kaya, "Bacaklarım ve göbeğim yandı, daha kötü yerler de yanabilirdi. Yürüyemiyorum, işime, gücüme gidemiyorum, dışarıya çıkamıyorum, çok olumsuz etkilendim. Ben yandım, siz yanmayın." diye konuştu.

Baba Ramazan Kaya da kızının başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Bizim çocuğumuz yandı, başkaları yanmasın. İnsanlar böyle şeyler kullanmasın." ifadelerini kullandı.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, vücudunda ikinci derece derin yanıklar oluşan Kaya'yı yakından takip ettiklerini, tedavisinin bir süre daha devam edeceğini söyledi.

2 yıldan eski sıcak su torbalarının patlama ve sızdırma riski taşıdığını ifade eden Nohutçu, torbaların üzerinde bulunan çiçek sembolünün onun tam olarak ne zaman üretildiğini, sembolün ortasındaki sayının ise torbanın yapıldığı yılı gösterdiğini dile getirdi.

"Özellikle sıcak su torbalarının tarihine dikkat etmeliyiz"

Özellikle kış aylarında çok sayıda bu şekilde vaka geldiğini anlatan Nohutçu, şunları kaydetti:

"Çok eski ve uzun süre kullanılmış torbanın içine sıcak suyu koyduğunuzda sonuçta plastik ve onun genişlemesiyle ya da torbanın üzerine yatma, basınç uygulandığında patlama olabiliyor. Kapak kısmına da dikkat edilmeli, iyi kapanmamışsa patlamaya sebep olabilir. Bu tip durumlar patlamayla sonuçlanınca ciddi yanıklar oluşuyor. Özellikle sıcak su torbalarının tarihine dikkat etmeliyiz, çok eski ve süresi geçmişse kullanmamalıyız, mümkünse hiç kullanmayalım. Yara iyileşmesi ve tedavi süresi uzayabiliyor. Bu kış sıcak su torbası patlamasıyla 5 hasta tedavi ettik."

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Karın Ağrısı, Güvenlik, Hastane, Erzurum, Güncel, Ağrı, Son Dakika

