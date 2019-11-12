Sihizm'in kurucusu Nanak'ın doğumunun 550. yılı

Sihizm'in kurucusu Guru Nanak'ın doğumunun 550. yılı başta Hindistan ve Pakistan olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan'da Nanak'ın doğum gününü kutlayan binlerce Sih başta Amritsar'daki Altın Tapınak olmak üzere ülke genelindeki mabetleri doldurdu.

Bu seneyi önemli kılan ise Guru Nanak'ın son yıllarını geçirdiği Pakistan'daki Gurdvara Darbar Sahip Tapınağı'na Hindistanlı Sih hacıların vizesiz girmesini sağlayan Kartarpur Koridoru'nun açılması oldu.

Pakistan tarafındaki Sihizm'in en önemli dini mekanlarından biri Gurdvara Darbar Sahip'i ziyaret etmek isteyen yüzlerce Hint Sih Kartarpur Koridoru'na akın etti.

Hindistan'daki Sih hacıların vizesiz olarak Pakistan'daki hac alanına girişini sağlayan koridor, 9 Kasım'da Başbakan İmran Han ve kendisi de bir Sih olan eski Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in katılımıyla açılmıştı.

Nanak, Orta Doğu'yu ziyaret etti

Halihazırda Pakistan toprakları içerisinde kalan Nankana Sahib'de 1469'da Hindu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Guru Nanak, Sihizm'in 10 gurusunun ilki oldu.

Nanak 16. yüzyıl başlarında çıktığı seyahatte 28 bin kilometre yol katetti.

Lahorlu tarihçi İkbal Kayser, yaptıkları araştırmalara göre, Nanak'ın Nepal, Himalaya bölgesindeki Ladakh ve Orta Doğu'ya seyahat ettiğini söyledi. Nanak'ın İran, Irak ve diğer Arap bölgeleri gezdiğini vurgulayan Kayser, daha sonra Afganistan üzerinden doğduğu topraklara geri döndüğünü kaydetti.

Kayser, Sih dininin Nanak'ın yaşamı boyunca kurulmadığını sözlerine ekledi.

Yaşamının son 18 yılını Kartarpur'da geçiren Nanak, 1539'da 70 yaşında vefat etti.

Guru Nanak, Konya'ya gelmiş olabilir

Araştırmacılar, Sihizm'in kurucusu Guru Nanak'ın Orta Doğu'da geçirdiği 11 yılda dini yerleri ziyaret etmesi ve sufilerle görüşmesini göz önünde bulundurarak Türkiye'yi de ziyaret etmiş olabileceğini düşünüyor.

Avtar Singh Dhaliwal, çalışmalarında, Guru Nanak'ın Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili bir kanıt bulunamadığını ancak Mevlana'nın kabrini ziyaret etmediğine inanmanın zor olduğunu belirtti.

Nanak'ın 11 yıl boyunca Orta Doğu'da olduğunu anımsatan Dhaliwal, "Hiçbir sufi merkezine gitmeyi ihmal etmeyen Guru Nanak'ın Konya'da bulunan Mevlana'nın kabrini ziyaret etme ihtimali var." iddiasında bulundu.

Tarihçi Trilochan Singh, konuyla ilgili bulgularında, Guru Nanak'ın seyahati sırasında tasavvuf ve dini merkezlerle alakalı ziyaret edilmedik yer bırakmadığından bahsederek "Konya'daki Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrini ziyaret etmiş olabilir. Rumi'nin felsefesi yalnızca Orta Doğu'da değil, Hindistan'da da çok yaygındı." görüşünü ileri sürdü.