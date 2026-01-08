Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi - Son Dakika
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi

Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
08.01.2026 19:10
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetinde ana dosyadan ayrılan toplam 10 sanığın yargılandığı davada, sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması talepleri reddedilerek, duruşma ertelendi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

8 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Öte yandan, Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1 Temmuz'da görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme; davanın, 22 sanıklı ana davada dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi.

"OLAYDAN HABERİM YOK"

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Suat Yılmazzobu, Mustafa Ensar Aykal, Talha Atalay ve Yunus Hasar, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak ana dosyadan keşifçi olduğu için hükümlü olan Suat Kurt'u evinde sakladığı gerekçesiyle 'Suçu ve suçluyu kayırma' suçundan yargılanan ve başka bir dosyadan tutuklu sanık Yunus Hasar, "Benim bu olaydan hiçbir şekilde haberim yoktur. Suat'ı aile dostumun arkadaşı aracılığı ile tanıyorum. Kendisi evimde kalmak istedi ihtiyacı olduğu için. Ben kız arkadaşımla birlikte otele geçtim. Kendisi evimde kaldı" ifadelerini kullandı.

"BİLGİLERİ SORGULATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Suat Yılmazzobu, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Ben Tolgahan Demirbaş'ın isteği üzerine adres bilgilerini sorgulattığımı hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme Başkanının, Sinan Ateş'in adres bilgilerini gönderdiği mesajların tespit edildiğini belirterek, bu bilgileri nereden bulduğunu sorması üzerine sanık Yılmazzobu, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Olaydan sonra Tolgahan Demirbaş'a bilgi notu gönderdiği iddiasıyla yargılanan sanık eski komiser Talha Atalay, "Sosyal medyada dolanan, arkadaş WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajı göndermiştim 'olay böyle olmuş herhalde' diye. Normal iki arkadaş arasında konuşulan bir şey. Ortak arkadaşlarımız aynı camia içerisinde yer aldığı için Sinan Ateş'in ölümü önemli bir olaydı. Konu buraya geldi ve bu bilgi notunu kendisiyle olan muhabbetimden dolayı gönderdim. Bu not, Emniyet'in kendi içinde paylaşılan bir bilgi notu değil" dedi.

Eski Cinayet Büro Amiri sanık Mustafa Ensar Aykal ise adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinde bulundu.

"YARGILAMA NEDEN ÖRGÜTLÜ SUÇLAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMEDİ"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan'ın katledilmesine ilişkin şu ana dek yürütülen yargılamada 2 özel harekat polisi, bir çetenin üyeleri ve yüksek mahkemenizin karşısında 'mensup olmaktan gurur duyuyoruz' diyerek siyasi kimliğini göğsünü gere gere söyleyen 2 şahıs hüküm giydi. Bugüne dek yürütülen yargılamada Sinan'ın neden katledildiği, bu 3 farklı grubu hangi karanlık gücün bir araya getirdiği gibi sorular henüz cevap bulmadı. Oysaki hepsinin birbiriyle bağlantısını yüksek heyetiniz kurarak en yüksek cezaları vermeyi uygun bulmuştu. Burada ise bütün vicdan sahiplerinin zihninde şu soru cevap arıyor. Bunca suçlu bir araya gelmişken yargılama neden örgütlü suçlar kapsamında yürütülmedi, yürütülmüyor. Yüksek heyetinizin yapacağı yargılama neticesinde bütün bu soruların da yanıt bulacağına inanıyorum" dedi.

TALEP REDDEDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların duruşmadan vareste tutulma taleplerinin reddine, tanık Yavuz Cihangir'in dinlenmesine, ilgili bilirkişi raporlarının talep eden taraflara birer örneğinin verilmesine, adli kontrolün kaldırılması taleplerinin reddine, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Mart'a ertelendi.

Kaynak: DHA

