Sinovac: Kovid-19 aşısının etkisi enfeksiyon riski yüksek gruplarda denendiği için "düşük" çıktı - Son Dakika

Çinli Sinovac şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Yin Veydong, aşının Brezilya'da yürütülen Faz 3 çalışmalarında genel etkililik oranının yüzde 50,38 olmasının, klinik denemenin enfeksiyon riski yüksek sağlık çalışanları üzerinde yapılmasından kaynaklandığını söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, şirketin Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Yin, BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği aşı gibi yüksek etkililik oranlarına ulaşan aşıların klinik denemelerine katılanların çoğunlukla enfeksiyon riski görece az olan sıradan vatandaşlar olduğuna dikkati çekti.

Aşının Brezilya'daki klinik denemelerini yürüten Butantan Enstitüsü, geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklamıştı.

12 binden fazla sağlık çalışanın iki doz aşılandığı denemeye katılanlardan 288'inde Kovid-19 görüldüğü, bunlardan 128'inin asıl aşı formülünü, 160'ının ise aşı yerine placebo (sahte formül) verilen kişiler olduğu belirtildi.

Butantan Enstitüsü, dün bu defa, "CoronaVac" aşının genel etkinlik oranının yüzde 50,38 olduğunu bildirmişti.

Türkiye'de etkinlik düzeyi daha yüksek çıkmıştı

Sinovac'ın geliştirdiği aşının Türkiye'de Brezilya'dan daha az sayıdaki katılımcıyla yürütülen denemelerde, aşının hastalığı önlemede yüzde 91,5 etkin olduğu bildirilmişti.

14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan ön değerlendirme raporuna göre, 1322 gönüllüye iki doz aşının yapıldığı denemede asıl aşının yapıldığı 752 kişiden yalnızca 3'ünün, sahte formülün yapıldığı 570 kişiden ise 26'sının Kovid-19'a yakalandığı belirtilmişti.

Plasebo yapılan 26 Kovid-19 vakasının 6'sı hastaneye yatış gerektiren ciddi koronavirüs enfeksiyonu yaşarken, aşı yapılan 3 vakanın hastalığı hafif semptomlarla atlattığı kaydedilmişti.

İnaktif aşı

Sinovac'ın aşı adayı formülünde Kovid-19'un "etkisizleştirilmiş" bir hali olan virüs bileşeni barındırıyor. Aşı, bu yolla vücudun güçsüzleştirilmiş virüse karşı doğal korumalarını canlandırmayı, bağışıklık tepkisi yaratmayı amaçlıyor.

Çin'de temmuzda acil durum kullanımına onay verilen aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'de yürütüldü.

Sinovac'ın Brezilya'daki klinik denemelerde iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü, 21 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, şu ana kadar alınan sonuçlarda etkililik düzeyinin aşılar için asgari sınır olan yüzde 50'yi aştığı bildirmişti. Aynı anda 5 farklı aşı için klinik denemelerin yürütüldüğü ülkenin sağlık yetkilileri, Sinovac'ın aşısının en az yan etkiye yol açan olduğunu açıklamıştı.

Coronavac, 3'üncü aşama denemeler kapsamında Türkiye'de 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, Çin menşeli inaktif aşı adayından kış aylarında toplam 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

İlk partisi 30 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşan aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca test edilmesinin ardından dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.