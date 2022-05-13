Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi

13.05.2022 17:09

Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi Şırnak'ta yasa dışı yollarla Irak'tan getirilmek istenen 4 habeş boynuz gagası ve 10 adet alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi.

Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta yasa dışı yollarla Irak'tan getirilmek istenen 4 habeş boynuz gagası ve 10 adet alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'ndan yasadışı yollarla getirilen ve Jandarma tarafından Ortaköy yol arama noktasında araç içerisinde bulunan 4 habeş boynuz gagası ve 10 adet alyanaklı arap bülbül kuşuna el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Yaban Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesi sınır kapısından yasadışı yollarla ilimize getirilen 4 habeş boynuz gagası ve 10 adet alyanaklı arap bülbülü Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüze getirildi. Jandarma tarafından Ortaköy yol arama noktasında bu hayvanlar bir araç içerisinde el konuldu. Bu hayvanları teslim aldık ve Şırnak Üniversitesi'ndeki Yaban Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizde Veteriner hekim kontrolünden sonra bugün Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'müze gönderdik. Araç içerisinde el konulan bu hayvanlar hakkında şahıs için 4911 sayılı kanuna göre idari yaptırım uygulayacağız. İl Şube Müdürlüğü'müze teslim edilen bu hayvanlar, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'müze gönderildi ve oradan da ilimiz ve bölgemiz sınırları içerisinde yaşam alanları olmadığından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi" dedi.

Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi
Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi
Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi
Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi

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Tragger, Şırnak, Irak, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 4 habeş boynuz gagası ve 10 alyanaklı arap bülbülü kuşu ele geçirildi - Son Dakika
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