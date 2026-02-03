Şişli'de Sokakta Tartışma: Kadın Sinir Krizi Geçirdi - Son Dakika
Şişli'de Sokakta Tartışma: Kadın Sinir Krizi Geçirdi

Şişli'de Sokakta Tartışma: Kadın Sinir Krizi Geçirdi
03.02.2026 12:29
Sokak ortasında tartışan kadın, sinir krizi geçirip kendini yere attı. Polise uyuşturucu şikayeti yaptı.

ŞİŞLİ'de sokak ortasında tartıştığı kişiye hakaret eden kadın, kendini yere atıp küfürler etti. Yanındaki kişiye "11 yıl seni bekleyemem" diye bağıran kadın, çevredekilerin şikayetiyle olay yerine gelen polise yanındaki kişiyle ilgili "Uyuşturucu kullanıyor, kendisinden şikayetçiyim" dedi. Sokaktaki direği yumruklayıp çığlıklar atan kadını arkadaşları da sakinleştiremedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, 30 Ocak'ta saat 01.20 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın sokak ortasında bağırarak küfür etmeye başladı. Kısa süre sonra arkasından gelen bir erkekle arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında zaman zaman yere oturan kadın kendini yerden yere attı. Tartışma sırasında erkek kadına "Arabaya geç" diye bağırırken kadın ise "11 yıl seni bekleyemem" şeklinde karşılık verdi. Bu sırada erkek kadını kolundan tutarak çekti; kadın ise arkadaşına "Polisi ara" diye bağırdı.

'11 YIL SENİ BEKLEYEMEM'

Tartışma sırasında kadının yanındaki kişi "Şu hareketleri yapma" ve "Öldürürüm seni" diye bağırdı. Çevrede bulunan arkadaşları, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu; araçlar bir süre ilerleyemedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ; KENDİNİ YERDEN YERE ATTI

Tartışma devam ederken, kadını arkadaşı yolun ortasından kaldırmak için kollarından tutarak sürüklemeye çalıştı.

'UYUŞTURUCU KULLANIYOR'

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Küfür etmeye devam eden kadın, tekme atınca polis ekipleri tekrar müdahalede bulundu. Kadın, "Uyuşturucu kullanıyor" dediği kişiden şikayetçi olmak istediğini söyledi. Kavga sırasında sinirlenerek elektrik direğini yumruklayan kadının arkadaşları ise "Yapma böyle ayıp" diyerek müdahale etmeye çalıştı.

POLİS ARAÇTA ARAMA YAPTI

Bunun üzerine polis ekipleri, erkeğin aracında arama yaptı. Yaşanan kavga sırasında kadın sinir krizi geçirdi bir süre sonra da fenalaştı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kadın ve erkek kısa süre sonra yeniden tartışmaya başladı.

AYNI YERDE BİR BAŞKA OLAY: KADININ BOĞAZINI SIKTI

Diğer yandan, aynı yerde 31 Ocak Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında benzer bir olay daha yaşandı. Bir kadınla bir erkek sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından erkek kadının boğazını sıkmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın daha sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Polis, Kavga, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Sokakta Tartışma: Kadın Sinir Krizi Geçirdi - Son Dakika

