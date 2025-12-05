Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarında yer alan heykel sosyal medyada tepki toplayınca ekipler harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi. Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.