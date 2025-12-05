Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında - Son Dakika
Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında

Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında
05.12.2025 15:11  Güncelleme: 16:20
Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen ve sosyal medyada büyük tepki çeken heykel için ekipler harekete geçti. Heykeli yapan da sergileyen de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarında yer alan heykel sosyal medyada tepki toplayınca ekipler harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi. Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kültür Sanat, İstanbul, Şişli, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    CHP ZİHNİYETİ ASLA DEĞİŞMEZ 18 13 Yanıtla
  • 0206 0206:
    İSLAM düşmanları çatlasanızda Allah nurunu tamamlayacak 24 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
