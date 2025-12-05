İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarında yer alan heykel sosyal medyada tepki toplayınca ekipler harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi. Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Yaşam › Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında - Son Dakika
Yorumlar (2)