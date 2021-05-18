Sivas Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek - Son Dakika

Sivas Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek

18.05.2021 12:24
Sivas Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek, System.String[]

Sivas Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste üyesi bulunan 2 partinin ortak önerisi ile Filistin'e destek bildirisi yayımlandı.

Sivas Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste üyesi bulunan 2 partinin ortak önerisi ile Filistin'e destek bildirisi yayımlandı.

Sivas Belediyesi 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Sivas Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında AK Parti ve Büyük Birlik Partisi meclis üyelerinin ortak bildirisiyle kınandı. Gündem maddeleri öncesinde bildiriyi okuyan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; "Zalim İsrail'in, işgal altındaki Filistin'de masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırıları şiddetle kınıyor, lanetliyoruz" dedi.

"Derin bir üzüntü içindeyiz"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Sivas Belediye Meclisi olarak, zalim İsrail'in, işgal altındaki Filistin'de masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırıları şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. İsrail'in, aralarında bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullanarak yaptığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin bir üzüntü içindeyiz. Ne yazık ki İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de kutsal alanlarda uzun zamandır insanlığa karşı suç işlemektedir. İsrail'in işgal altındaki topraklarda süregelen korkunç saldırıları, bilhassa Mübarek Ramazan ayının başından itibaren yoğunlaşarak artmıştır. Sivillere yönelik ölümcül saldırılar Ramazan Bayramı'nın arifesinde de vahim bir duruma ulaşarak birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. İslamiyet başta olmak üzere üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü; vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak, 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Masum Filistinlere yönelik aralıksız devam eden zulmü ve İsrail'in sürdürdüğü devlet terörünü sona erdirmek için uluslararası toplumu daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz. İsrail'in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla anavatanlarından etmesini, mülklerine el koymasını, ibadet edenlere saldırmasını, Müslüman halkın ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa'ya gitmelerini engellemesini ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan mahrum bırakmasını önlemek, uluslararası toplumun ahlaki ve hukuki bir yükümlülüğüdür. İşgal suçlarına maruz bırakılan Filistinli sivillere koruma sağlamak, onların haklarını desteklemek, adalet, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki onurlu davalarında onların yanında olmak bizlerin ahlaki, vicdani ve dini bir sorumluluğudur" dedi.

"Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız"

"Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır." diyen Başkan Bilgin, "Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş demektir. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkına tam destek verdiğimizi ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Allah mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Sivas Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek
Sivas Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek
Sivas Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek
Sivas Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek

Sivas Belediyesi, Filistin, Mayıs, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sivas Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek - Son Dakika


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