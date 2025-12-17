Sivas\'ın silüetini yeniledi, şehrin her yerinden görülebiliyor

Sivas'ta şehir merkezinde yapımına 2020 yılında başlanılan Merkez Camisi hayırseverlerin destekleriyle bitme noktasına geldi.

17 BİN METREKARE ALANDA İNŞA EDİLDİ

17 bin metrekare alanda inşa edilen 4 minareli caminin dış işlemleri büyük oranda bitti. İçerisindeki işlemler ve çevre düzenleme çalışmaları süren caminin hayırseverlerin devam eden destekleriyle kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

ŞEHRİN HER YERİNDEN GÖRÜLEBİLİYOR

Şehir meydanıyla bitişik inşa edilen caminin kapalı alanında 2 bin 400 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Gece aydınlatmaları da tamamlanan cami şehrin her noktasından rahatlıkla görülebiliyor. Cami henüz hizmete açılamasa da tamamlanma aşamasındaki dış yapısı ile şehrin silüetinde yerini aldı.

"SİVAS'IN BİR GURURU OLDU"

Kaya Erdoğan yapımı devam eden caminin Sivas'ın gurur duyacağı bir eser olduğunu belirtip, "Sivas için güzel bir iş, gayet güzel, her taraftan gözüküyor. Çok muazzam. Hem turizm açısından hem diğer konularda Sivas'ın bir gururu oldu. Camiyi takdir ediyoruz, emeği geçenlere, elini taşın altına koyanlara teşekkür ediyorum" dedi.

"BÜTÜN ŞEHİRLERDE VARDI, BİZİM DE OLDU"

Kadir Küpeli ise artık Sivas'ın da 4 minareli bir camisi olduğunu ifade edip, "Bütün şehirlerde dört minareli cami var, bizim de oldu. Şehrimizin bir simgesi haline gelecek ve geldi de. Yapılan her şey güzeldir, eleştiri olmasın. Çok güzel bir şey, her taraftan görülüyor. Kardeşler Tepesi'nden de görülüyor, Merakum'dan da görülüyor. Şehrimizin imajı oldu, çok güzel bir şey. İstanbul'un Fatih Camisi varsa Sivas'ın da Merkez Camisi var" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN SAMİMİ MÜMİN KULLARIN İÇİNDE SAF TUTMASI"

Orhan Kaya ise camiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Memlekete, millete hayırlı olsun. Cemaati bol olsun. Süslü camilerin önemi yok, önemli olan kaliteli, samimi mümin kulların içinde saf tutması."