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Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi

17.11.2021 17:28
Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği iş birliğinde Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği iş birliğinde Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Üniversitenin çok amaçlı salonunda gerçekleşen programda konuşan Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, tek devlet, iki millet şiarını her zaman söylediklerini belirtti.

Öztürk, Azerbaycan ile bir ve beraber olunduğunun her fırsatta dünyaya haykırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu geçtiğimiz yıllarda ortaya koyduk, inşallah bundan sonra da ortaya koyacağız." dedi.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin ve gazilerinin çocuklarına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim imkanı sağlandığını anımsatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız da düzenlenen programa, üniversitelerinde eğitim gören Karabağ Savaşı şehitlerinin ve gazilerinin çocuklarının da katıldığını dile getirdi.

Azerbaycan'ın şehitlerinin Türkiye'nin şehitleri, onların çocuklarının da bu ülkenin çocukları olduğunu vurgulayan Yıldız, "Üniversitemizde onlara en iyi şekilde eğitim vermeye gayret ediyoruz. Bundan sonra gelecek öğrencilere de hazırız. İki devlet bir millet düşüncesiyle sürdürdüğümüz bağımızı güçlendireceğiz. Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci de tüm şehit yakınlarına olduğu gibi Azerbaycanlı şehitlerin yakınlarına da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

???????Konuşmaların ardından şehit ve gazi çocuklarına protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

Programa, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi İlhan Zeynalov, Baro Başkanı Fatih Sevim, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan da katıldı.

Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi
Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi
Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi
Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi
Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi

The Revenant, Azerbaycan, Sivas, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta, Azerbaycan'ın Milli Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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