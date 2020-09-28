Sivas'ta THM korosu sezonu açtı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu sanat sezonunu açtı.

Davetliler, HES kodu kontrolü yapılarak Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere girdi.

THM sanatçısı ve sanat yönetmeni Enver Merallı'nın koro şefliği yaptığı sanat sezonu açılış konserinde, koro ve solo olarak değişik yörelerin türküleri seslendirildi.

Konsere, konuk solist olarak katılan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, rast şuğul ve ilahi okudu.

Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları da çeşitli oyunlar sahneledi. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğundan Jülide Karan ve Serhan Çeken Köse de değişik yörelerin türkülerini seslendirdi.

Konsere, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Celal Karahan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve müzikseverler katıldı.