Sivasspor Devre Arası Öncesi 3 Puan Peşinde

SİVASSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak , "Bandırmaspor maçını kazanıp inşallah buradan devre arasına 3 puanla girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarı lig çok daha zor olacak" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk yarısının son maçında kendi sahasında Badırmaspor'u konuk edecek. Kırmızı beyazlı ekip, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ile antrenmana başlayan takım, daha sonra pas çalışması ve taktik çalıştı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Altıparmak, "Çok zorlu bir Iğdır deplasmanı vardı maçtan önce oyun planımızı zaten belirlemiştik. Bu maçta özellikle rakibin iç sahadaki nasıl oynayacağını bildiğimiz için topu biraz rakibe bırakarak rakibe bıraktığınız zaman da çok öne çıkacaklarını, önde oynayacaklarını biliyorduk. Bütün hazırlığımızı da buna göre yapmıştık. Maçın büyük bölümünde de top belki onlardaydı ama biz istediğimiz oyunu oynadık. Çok net pozisyonlara girdik" dedi.

'İKİNCİ YARI LİG ÇOK DAHA ZOR OLACAK'

Hafta sonu sahasında konuk edecekleri Bandırmaspor maçına 3 puan için çıkacaklarını söyleyen Altıparmak, "Özellikle şu ilk yarının son haftasında oynayacağımız Bandırma maçı var. İnşallah Bandırma'yı da 3 puanla kapatıp devre arasına girmek istiyorduk. Iğdır deplasmanı çok zor bir deplasman ama biz oynadığımız oyunla 3 puanı hak etmiştik. Artık o maçı unuttuk. Son maçımız var ilk yarının son maçı Bandırmaspor maçı. Bandırmaspor maçını kazanıp inşallah buradan devre arasına 3 puanla girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarı lig çok daha zor olacak" ifadelerini kullandı.

'TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM'

Devre arası transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan Altıparmak, "Biz ilk yarıyı şu andaki mevcut kadromuzla bu ilk yarıyı bitirmek zorundayız ama bütün oyuncularım elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bizim kadar çoğu takım pozisyona girmiyor ama maç kazanıyorlar. Biz bir türlü bu özellikle öne de geçtiğimiz maçlarda bir türlü bunu koruyamadık. İkinci yarı bununla alakalı burada gözüken açıkçası futbolcu almamız lazım. Takviye yapmamız lazım. Transfer çalışmalarıyla alakalı oyuncularla alakalı görüşmelerimiz oluyor. Bu arada bittikten sonra tabii oturacağız. Oyuncuların performansları, gidecek kalacak oyuncular olacak. Bunlarla alakalı bir rapor sunacağız. Sonrasında da tabii ki transfer çalışmalarına başlayacağız. Muhakkak transfer çalışması yapmamız gerekiyor, bununla alakalı da yönetimimizle zaten daha görüştük, transfer inşallah açılacak. Biz de transferlerimizi yapacağız" dedi.

'YERİ DOLMAYACAK OYUNCU YOK'

Süper Lig'den bazı takımların Emirhan Başyiğit'e talip olduğu yönündeki iddialar hakkında da konuşan Altıparmak, "Bu tür haberler iddia işte. Tabii ki biz bütün oyuncularımızın Süper Lig'de, Avrupa'da oynamasını istiyoruz. Emirhan'da özellikle hem Süper Lig'i, büyük takımları yavaş yavaş hak eden oyunculardan biri. Bununla alakalı konular yönetimimizin tercihi. Bir oyuncunun değeri vardır. Belki oyuncu değerini bulursa Emirhan da var. Bütün oyuncularımızı verebiliriz bununla alakalı şey yok. Yeri dolmayacak oyuncu yok. Ama tabii Emirhan gibi bir oyuncu kaybetmek istemeyiz. Ama değerini de bulursa da eğer Sivasspor için de parasal olarak gerçekten iyi bir getiri olacaksa neden olmasın olabilir yani" ifadelerini kullandı.