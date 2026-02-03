Sivasspor Rey Manaj ile Anlaştı - Son Dakika
Spor

Sivasspor Rey Manaj ile Anlaştı

Sivasspor Rey Manaj ile Anlaştı
03.02.2026 14:22
Sivasspor, Arnavut golcü Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor Arnavut golcü Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında takımda forma giyen Rey Manaj'ı yeniden kadrosuna kattı. 28 yaşındaki golcü oyuncu, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, başkan Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk'un Lushnje kentinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'in altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Piacenza, Cremonese, Sampdoria, İnter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona B, Barcelona, Spezia, Watford, Sivasspor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Sharjah FC formalarını giydi. Arnavutluk A Milli Takımı formasını da giyen Rey Manaj, daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyup, görev aldığı 63 resmi karşılaşmada 34 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Futbol, Spor

