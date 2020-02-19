Sivrihisarlılar TBMM'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Sivrihisarlılar TBMM'yi ziyaret etti

7 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisarlı vatandaşlar ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret etti.

Sivrihisarlılar TBMM'yi ziyaret etti, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisarlı vatandaşlar ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sivrihisarlı vatandaşlar ve gençler ile birlikte ziyaret etti. TBMM ziyareti kapsamında CHP Grup Toplantısı'nı da takip eden vatandaşlar daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi.


Başkan Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Çiftçi ve CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Ahmet Çakır, vatandaşlar ile birlikte Meclis'te hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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