Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
01.12.2020 22:02
Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
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