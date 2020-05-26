Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, arife günü olan 23 Mayıs'tan bu yana çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da ise AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın Suluçem Kavşağı mevkisinde devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, oğlu Toprak Şahin (18) ağır yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de uçuruma devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Of ilçesinde ise yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde de Emin Altın (39) idaresindeki 16 NFD 14 plakalı motosiklet, Şirinköy-Sazoba köy yolunda ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Habil Ünlü (25) idaresindeki 06 MYF 50 plakalı otomobil, Hüyük Mahallesi Jandarma mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 66 AAV 839 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Yasin Çelik (18) öldü, Habil Ünlü ve Murat Turhan (17) yaralandı.

Başkentte kontrol noktasında trafik kazası: 5'i polis 7 yaralı

Ankara'da da A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı. Kazada uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu. Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

Öte yandan yine Ankara'da başka bir kontrol noktasındaki polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ise kahvehanenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Ufuk A. idaresindeki 45 ABC 44 plakalı otomobil, Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu Çörekdere Mahallesi'nde devrildi. Otomobilde bulunan Pantuş U. hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve Aytan A. hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da tır motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde M.Ş.G. yönetimindeki 42 Y 3892 plakalı tır, Saray Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hikmet Gün (35) ve motosikletin arka koltuğunda oturan eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali Efe ile 10 yaşındaki kızları Elif Ayşe Gün yaralandı.

20 tarım işçisi kazalarda yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde de İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobile ve refüje çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Olca ile 14 tarım işçisi yaralandı.

Öte yandan diğer meydana gelen kazalarda Ankara, Antalya, Aydın, İzmir, Şanlıurfa, Siirt ve Mersin'deki kazalarda 19 kişi yaralandı.

Geçen yıl 83 kişi yaşamını yitirmişti

Geçen yıl ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs 2019'dan 9 Haziran Cuma gününe kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi hayatını kaybetmiş, 868 kişi de yaralanmıştı.

Ramazan Bayramı, Motosiklet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun         
23:15
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı         
22:57
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı         
22:41
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi         
21:54
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu         
21:40
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil         
21:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Buse Terim, Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı         
21:01
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası         
19:28
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 23:34:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]