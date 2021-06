Son dakika haberi... 10 dakikalık yağmurda sel meydana geldi, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti - Son Dakika

İzmir'de kısa süreli yağan sağanak yağmur, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Bayraklı Çay Mahallesi'nde de etkisini arttıran sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, vatandaşlar önlem almadığı gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Yurdun bir bölümünü etkisi altına alan sağanak yağış, İzmir'de de aralıklarla görüldü. Saat 16.30 gibi başlayan kısa süreli sağanak yağış nedeniyle de kentte bazı noktalarda su taşkınları oluştu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sebebiyle kentte trafik aksarken, Bayraklı ilçesi Çay Mahalle semtinde de bazı evleri, araçları ve iş yerlerini su bastı. Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri ise altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne büyük tepki gösterdi.

"Su bastığı için kimse ev tutmuyor"

Deposunu su basan ve maddi hasarı olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Güngör Küçüksoy, uzun yıllardır her yağmurda bu bölgenin su baskınına maruz kaldığını ve ev sahiplerinin bu yüzden evlerini kiraya veremediklerini söyledi. Küçüksoy, "50 senedir aynı şey, hiç değişmez mi ya? Yani buna bir çözüm bulsunlar, kanal mı yapacaklar ne yapacaklar... Muhtara söylüyoruz şikayetimizi, belediyeye söyleyin diyor. Belediyeye söylüyoruz, muhtara gidin diyor. Kim yapacak bunu muhatap bulamıyoruz. Depomu su bastı, maddi hasarımız büyük. Mahalle sakinlerimiz evlerini kiraya veremiyor. Kimse ev tutmuyor buradan su basıyor diye. Yetkililer bir çözüm bulsun artık" açıklamasında bulundu.

"DOĞAL AFET DEĞİL, BÜYÜKŞEHİR'İN BECERİKSİZLİĞİ"

Sağanak yağmur yağdıktan 5 dakika sonra arabasını su bastığını söyleyen Necdet Yalçın adlı vatandaş da, Büyükşehir'in altyapı yetersizliği ve su baskınlarına yıllardır önlem alamamasından dert yandı. Yalçın, "Burada her yağmurda sıkıntı var, arabalar suya kapılıyor. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, buradan Kars'a, Ardahan'a gidiyor, onlara yardım ediyor. Sen önce kendi vatandaşına, İzmir'e bir hizmet et. Benim aracımın motoru hasar gördü ve 15 bin lira zararım var. Biz her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben yetkililerden bizim zararımızın giderilmesini istiyorum. Çünkü bu bizim değil, Büyükşehir'in sorunu. Ben vergimi veriyorum, karşılığında hizmet istiyorum. 20 yıldır İzmir'deyim, her yağmurda bu sıkıntı var. Büyükşehir'in beceriksizliği ve altyapı olmaması en büyük sorun. 5 dakikada bu hale geldi. Zaten pandemiden dolayı iş yerimiz kapalı, bir de 15 bin lira masrafım çıktı. Bunu Büyükşehir Belediyesi karşılayacak mı acaba? 2021 Türkiye'sinde hala şu sorunu çözemedik. Koskoca İzmir Büyükşehir'in bütçesi mi yok. Bu doğal afet değil, sadece Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği" sözlerine yer verdi.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/ İHA)