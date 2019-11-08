Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Son Dakika Spor SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş tarafından milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Zeki...

SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş tarafından milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:


Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)


Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)


Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)


Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)


Ay-Yıldızlılar İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü Ali Sami Yen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de karşılaşacak.


Andorra-Türkiye karşılaşması ise 17 Kasım Pazar günü saat 20.45'te (TSİ 22.45) oynanacak.

Çaykur Rizespor, Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:15 
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