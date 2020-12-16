Son Dakika | Amcasını öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Son Dakika | Amcasını öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

16.12.2020 12:25
Son Dakika | Amcasını öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Esenyurt'ta amcasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Esenyurt'ta amcasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriyeli tutuklu sanık Abdülkadir Halil Müllü ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, maktul İsmail Molla Umeyr'ın sanık Abdülkadir Halil Müllü'nün amcası olduğu ve aynı evde yaşadıkları, olay günü 31 Aralık 2019'da sanığın tartıştığı amcasının boğazına 6 sefer bıçakla vurduğu belirtildi.

Sanığın ifadesinde, "eşyanı al, bu evden çık" demesi üzerine amcasını öldürdüğünü söylediği anlatılan mütalaada, sanık hakkında canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan dava açılmışsa da olayın aile içi bir tartışma sonucunda meydana geldiği, öldürme şeklinin canavarca ve eziyet çektirerek değil, aynı bıçağın birden fazla kez kullanılmasıyla olduğu kaydedildi.

Mütalaada, sanık Abdülkadir Halil Müllü'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Son sözü sorulan sanık Müllü, "Ben bu olaydan dolayı pişmanım, mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Abdülkadir Halil Müllü'yü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, duruşmalarda heyete karşı saygılı tutumu, geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ve cezanın failin üzerinde göstereceği olası etkileri dikkate alan mahkeme, cezasını 25 yıla indirdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin, 31 Aralık 2019'da aile kavgası ihbarı üzerine Esenyurt'ta gittikleri adreste, yerde yatan kişinin öldüğünü, her tarafta kan izlerinin bulunduğunu gördüğü anlatıldı.

Olay yerindeki Abdülkadir Halil Müllü'nün de eli ve üzeri kanlı şekilde koridorda kolluk kuvvetlerini karşıladığı belirtilen iddianamede, küçük yaştaki bir çocuğun odada oturduğu kaydedildi.

İddianamede, müşteki olarak ifadesi alınan Khetam Abdulhai'nin ölen İsmail Molla Umeyr'ın 6 yıldır imam nikahlı eşi olduğunu ve birlikte yaşadıklarını, eşinin yeğeni olan sanık Müllü'nün de Türkiye'den sınır dışı edildiğini ancak tekrar kaçak yollarla ülkeye gelerek kendilerinde kaldığını söylediği bildirildi.

Abdulhai'nin, olaydan bir gün önce mutfakta kendisine bakan sanık Müllü ile eşinin tartıştığını, eşinin de sanığın evlerinden gitmesini istediğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın evinde kaldığı amcasını darbettikten sonra yere yatırıp meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü aktarıldı.

İddianamede, sanık Abdülkadir Halil Müllü'nün "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Cumhuriyet, Bakırköy, Esenyurt, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Amcasını öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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