Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

TÜM İLÇELERDE HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya'nın tüm ilçelerinden hissedilirken sosyal medyada konu hakkında pek çok paylaşım yapıldı.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" mesajı paylaşıldı.

"HASAR OLUP OLMADIĞI GÜN AYDINLANDIĞINDA ORTAYA ÇIKACAK"

DHA Muhabiri Engin Arık ise "Kısa bir sarsıntının ardından, sokaktan gelen seslerle herkes uyandı. Alanya'da pek deprem olmadığı için insanlar da korktular. Halen karanlık Alanya, gün aydınlığında hasar olup olmadığı ortaya çıkacak" dedi.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: EKİPLER ARAŞTIRMA YAPIYOR

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi. Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

"KORKUYLA UYANDIK"

Vatandaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...