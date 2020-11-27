Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı - Son Dakika

Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı

27.11.2020 16:51
Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı, System.String[]

Son dakika haberleri... DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, başlatmış olduğu itfaiye teşkilatının modernizasyon çalışmaları kapsamında, Bahçeşehir Bölgesi'nde yapımı tamamlanan İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, başlatmış olduğu itfaiye teşkilatının modernizasyon çalışmaları kapsamında, Bahçeşehir Bölgesi'nde yapımı tamamlanan İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı. Açılışta konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yenilenme hareketinin tamamlanmasıyla birlikte Düzce Belediye İtfaiye Teşkilatının bölgenin en güçlü itfaiyesi olacağını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olan itfaiye teşkilatının modernizasyonu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda Bahçeşehir Bölgesi'nde yapımı tamamlanan İtfaiye İstasyonunun açılışı gerçekleştirildi. Teşkilatın yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "3 ayda ihalemizi yaptık. Araçlar İzmir'e gitti geldi. Şimdi esas yaptığımız bir ihale var. Orada da Düzce'deki endüstriyel yardımlara müdahale edebilecek kapasiteyi kazanıyoruz. Benim yaptığım bir ön araştırmaya göre, bu araçlarımızda geldiğinde yaklaşık bunların süresi 120 gün olması lazım. 120 gün sonra Düzce İtfaiyesi bütün ekipmanlarını tamamlamış olacak. Yani endüstriyel yangınlara müdahale etme gücüne kavuşmuş olacak. Sakarya dahil bu bölgenin en güçlü itfaiye olacağız" dedi.

100 kişi itfaiye için müracaat etti

Belediye Başkanı Özlü, İtfaiye teşkilatına İtfaiye Meslek Yüksek Okulu mezun eleman alacaklarını belirterek "KPSS puanıyla alım yapacağız. Torpil yok, puan sıralamasına göre alıyoruz. Onlarında sınavları vardı ama pandemi yoğunlaştığı için sınavları 1 ay erteledik. 100 kişi müracaat etti. Bunların arasından 20 kişi mülakatla alınacak. Donanım bakımından, itfaiyemizi bölgenin en güçlü itfaiye haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Yapılan yatırım tüm ülkeye hizmet"

İtfaiye teşkilatında yaşanan gelişmelerin sadece Düzce için değil tüm Türkiye için faydalı olduğunu dile getiren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman; "Yakın bir zamanda İzmir'de deprem meydana geldi. Biz depremi haberlerde gördüğümüz an itibariyle zaten ilk önce kendi içimizde ekibimizi oluşturarak Belediye Başkanımıza hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Çıkın talimatı verildiği an hiç beklemeden çıkış yapıyoruz. Biz İzmir öncesinde yine Giresun bölgesinde yaşanan sel felaketinde yaklaşık 13 gün süren arama kurtarma çalışmalarına da katıldık. Biz Türkiye'nin hangi bölgesi olursa olsun elimizden geldiği kadar imkanlarımız doğrultusunda, OSB yönetim kurulu ve DTSO'nun da destekleriyle güçleniyoruz. Bu güçlenme bizim personelimize çok büyük olumlu etkilere yol açıyor. Arkadaşların şevk ve heyecanı artıyor. Çevre illerde bize ihtiyacı olan herkesin yardımına koşacağız" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından ise dua okundu, itfaiye aracı ile su tutuldu. - DÜZCE

Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı
Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı
Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı
Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı
Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı
Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı
Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı

Faruk Özlü, Bahçeşehir, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı - Son Dakika


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