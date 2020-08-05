Son dakika... Borsada günlük işlemler (2)

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Son dakika haberine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 40.899,90 0,00 35,52
İş Bankası (C) 4,75 2,59 -25,90
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 0,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,83 -1,29 0,79
İş Girişim 7,83 -1,39 106,05
İş GMYO 1,92 -1,54 9,09
İş Y. Men. Değ. 7,54 3,57 87,25
İş Yat. Ort. 3,34 4,05 107,28
İşbir Holding 1.310,50 0,42 204,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 0,00 41,94
İttifak Holding 3,35 3,40 -9,95
İz Hayvancılık Tarım 4,67 -0,43 78,48
İzmir Demir Çelik 16,99 -1,22 107,45
İzmir Fırça 2,52 -3,08 40,00
Jantsa Jant Sanayi 99,00 -1,00 86,13
Kafein Yazılım 18,49 2,78 66,49
Kaplamin 8,51 -4,17 53,33
Kardemir (A) 3,99 -1,72 50,57
Kardemir (B) 3,27 2,19 23,86
Kardemir (D) 2,86 2,88 7,52
Karel Elektronik 17,78 -7,11 22,37
Karsan Otomotiv 2,79 1,45 76,58
Karsu Tekstil 5,23 -4,56 61,42
Kartonsan 610,00 -2,79 57,89
Katmerciler Ekipman 4,96 1,43 29,17
Kent Gıda 1.755,50 -10,00 898,58
Kerevitaş Gıda 5,14 -1,72 57,67
Kervansaray Yat. Holding 0,43 -2,27 -21,82
Kiler GMYO 7,92 10,00 108,97
Klimasan Klima 14,41 -0,89 -32,07
Koç Holding 15,78 -1,38 -21,14
Konfrut Gıda 10,87 -4,65 39,00
Konya Çimento 432,00 -0,78 59,23
Kordsa Teknik Tekstil 11,35 -0,09 -10,74
Koza Altın 85,50 0,94 15,46
Koza Madencilik 14,49 4,92 44,47
Körfez GMYO 6,58 -9,99 175,31
Kristal Kola 2,03 -0,98 34,44
Kron Telekomünikasyon 25,72 -4,67 102,20
Kuştur Kuşadası Turizm 75,50 -9,96 221,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,63 -1,13 59,39
Kütahya Porselen 27,96 -9,40 322,36
Lider Faktoring 3,03 2,71 65,12
Link Bilgisayar 26,40 2,72 45,45
Logo Yazılım 86,65 1,29 42,52
Lokman Hekim Sağlık 7,85 1,55 35,81
Lüks Kadife 21,86 9,96 153,01
Makina Takım 2,38 3,03 26,60
Marka Yatırım Holding 2,29 -4,58 94,07
Marmaris Altınyunus 109,40 -4,87 54,08
Marshall 118,90 -9,99 150,11
Martı GMYO 1,91 -4,98 89,11
Martı Otel 1,12 0,00 23,08
Mavi Giyim 40,10 0,45 -30,74
Mazhar Zorlu Holding 14,49 -3,40 19,85
Mega Polietilen 3,86 -6,99 204,31
Menderes Tekstil 3,02 4,14 130,53
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 31,66 -8,76 62,86
Merko Gıda 1,74 -0,57 65,71
Metemtur Otelcilik 2,25 0,45 26,40
Metro Holding 1,99 1,53 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,63 -1,09 85,20
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,85 -56,12
Migros Ticaret 42,50 -1,16 75,47
Milpa 3,80 2,70 73,52
Mistral GMYO 2,81 6,04 48,68
MLP Sağlık 16,32 2,06 2,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 2,35 52,63
Mondi Tire Kutsan 5,85 -2,01 41,30
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,98 -1,87 72,80
Net Holding 2,32 -0,43 -10,77
Netaş Telekom. 14,90 -1,72 14,09
Niğbaş Niğde Beton 15,01 4,16 142,10
Nuh Çimento 17,20 0,88 56,58
Nurol GMYO 7,75 5,44 117,09
Odaş Elektrik 2,34 -0,85 61,86
Olmuksan-IP 4,91 -0,81 91,72
Orge Enerji Elektrik 7,22 3,14 45,56
Orma Orman Mahsulleri 12,00 1,52 334,78
Osmanlı Menkul 13,25 5,75 217,34
Ostim Endüstriyel Yat 2,57 -2,65 52,98
Otokar 162,00 0,00 10,17
Oyak Çimento 8,10 3,98 47,34
Oyak Yat. Ort. 6,58 9,85 185,01
Oylum Sınai Yatırımlar 3,20 0,63 3,60
Özak GMYO 4,19 -1,64 63,04
Özbal Çelik Boru 2,85 -4,04 76,81
Özderici GMYO 2,19 0,00 39,49
Özerden Plastik 2,10 3,45 -7,89
Panora GMYO 5,34 -0,19 -4,67
Papilon Savunma 15,01 -0,53 94,77
Park Elek.Madencilik 3,87 -3,01 26,89
Parsan 18,02 -0,99 6,38
Pegasus 48,20 -0,33 -44,21
Peker GMYO 9,98 -0,60 218,85
Penguen Gıda 2,77 -4,15 202,60
Pera GMYO 1,43 -5,30 52,13
Pergamon Dış Ticaret 11,45 2,14 47,98
Petkim 3,67 -0,54 -3,67
Petrokent Turizm 773,30 -10,00 503,67
Pınar Et ve Un 18,65 -1,32 103,38
Pınar Su 5,00 -3,29 115,52
Pınar Süt 19,49 -1,07 53,83
Plastikkart 10,89 -2,77 17,48
Polisan Holding 3,11 -1,27 3,06
Politeknik Metal 144,90 -0,07 90,48
Prizma Press Matbaacılık 3,69 -1,34 -14,19
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,40 0,02 8,00
QNB Finans Fin. Kir. 145,60 -9,96 12,78
QNB Finansbank 72,10 -9,99 92,27
Ral Yatırım Holding 23,18 2,57 240,88
Ray Sigorta 5,63 -2,09 64,62
Reysaş GMYO 4,62 -1,91 0,65
Reysaş Lojistik 4,68 -1,47 6,85
Rhea Girişim 2,52 -3,82 111,76
Rodrigo Tekstil 2,56 -0,78 41,44
Royal Halı 2,55 9,91 86,13
RTA Laboratuvarları 42,90 4,23 1749,14
Sabancı Holding 8,20 0,74 -10,08
Safkar Ege Soğutmacılık 3,83 0,00 75,69
Sanel Mühendislik 3,36 -1,75 14,52
Sanifoam Sünger 5,52 -1,60 10,40
Sanko Pazarlama 7,28 -1,62 -4,84
Saray Matbaacılık 3,54 -1,12 173,83
Sarkuysan 6,61 2,48 38,69
Sasa Polyester 12,60 -3,23 63,00
Say Reklamcılık 4,01 -0,74 79,02
Sekuro Plastik 7,55 -0,53 40,86
Selçuk Ecza Deposu 8,57 4,13 43,68
Selçuk Gıda 3,46 1,76 101,16
Senkron Güvenlik 2,33 3,10 -14,65
Serve Film Prodüksiyon 5,76 2,86 262,26
Servet GMYO 20,60 -3,01 142,35
Seyitler Kimya 8,57 0,00 26,22
Silverline Endüstri 4,00 -0,50 85,19
Sinpaş GMYO 1,42 -0,70 22,41
Smartiks Yazılım 7,40 -1,20 -24,57
Soda Sanayii 6,87 9,22 15,91
Sodaş Sodyum Sanayii 11,12 0,18 189,12
Söktaş 4,05 5,47 138,16
Sönmez Filament 9,50 -0,21 94,67
Sönmez Pamuklu 9,83 1,97 99,80
Sumaş Suni Tahta 17,00 1,01 71,72
Şeker Fin. Kir. 4,60 -0,65 -3,77
Şekerbank 1,43 0,00 9,16
Şişe Cam 6,24 8,52 21,83
Şok Marketler 12,25 -1,92 13,85
T. Halk Bankası 5,30 0,00 -10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,84 -0,76 -4,04
T.S.K.B. 1,12 1,82 -7,44
T.Tuborg 14,07 -1,47 18,24
Taç Tarım Ürünleri 5,15 -3,01 65,06
Tat Gıda 10,95 6,41 79,99
TAV Havalimanları 17,70 1,26 -34,84
Taze Kuru Gıda 42,10 -9,97 481,49
Tek-Art Turizm 1,57 -1,88 24,60
Tekfen Holding 14,71 0,75 -20,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,23 0,48 48,33
Temapol Polimer Plastik 7,52 -2,34 44,06
TGS Dış Ticaret 8,53 0,95 82,66
Tofaş Oto. Fab. 24,06 -2,75 3,25
Torunlar GMYO 4,06 3,31 47,64
Trabzon Liman 13,00 -0,46 21,95
Trabzonspor Sportif 3,68 -5,64 71,16
Trakya Cam 3,96 10,00 16,78
Trend GMYO 5,36 -5,47 143,64
TSKB GMYO 3,24 0,31 141,79
Tuğçelik 5,60 -2,61 41,77
Tukaş 8,89 -1,55 -28,02
Turcas Petrol 3,31 -0,30 23,97
Turkcell 15,07 1,48 9,20
Tümosan Motor ve Traktör 7,20 -1,37 12,32
Tüpraş 79,60 1,21 -37,22
Türk Hava Yolları 10,83 -1,63 -25,10
Türk Prysmian Kablo 5,51 -1,78 113,52
Türk Telekom 7,45 5,23 3,25
Türk Traktör 101,60 -2,87 92,02
Türker Proje Gayrimenkul 71,05 7,08 69,17
Ufuk Yatırım 7,64 9,14 196,12
Ulaşlar Turizm Yat. 4,55 -3,60 114,62
Ulusoy Elektrik 42,90 3,72 61,28
Ulusoy Un Sanayi 9,74 -0,20 154,97
Umpaş Holding 0,74 1,37 19,35
Uşak Seramik 1,65 0,00 35,97
Utopya Turizm 7,00 1,45 42,28
Uzertaş Boya 4,23 -3,86 90,54
Ülker Bisküvi 24,20 -3,51 8,23
Vakıf Fin. Kir. 4,69 -9,98 93,80
Vakıf GMYO 3,52 -6,38 103,35
Vakıf Yat. Ort. 12,93 -9,96 609,99
Vakıflar Bankası 4,36 0,93 -20,87
Vakko Tekstil 4,78 -3,24 5,29
Vanet Gıda 1,63 -1,21 13,99
Verusa Holding 27,68 0,58 49,21
Verusaturk Girisim 5,68 3,27 8,01
Vestel 16,39 -2,44 29,87
Vestel Beyaz Eşya 26,80 -0,74 27,02
Viking Kağıt 4,53 -0,88 142,25
Yapı Kredi Koray GMYO 4,12 -2,60 70,25
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,96 -14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,69 -1,44 118,83
Yataş 8,64 -0,58 17,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,61 -2,25 62,11
Yeni Gimat GMYO 11,85 -0,34 -1,01
Yeşil GMYO 0,85 -1,16 32,81
Yeşil Yapı 0,89 -2,20 34,85
Yeşil Yatırım Holding 17,19 -3,75 53,07
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.699,90 0,00 161,46
Yonga Mobilya 26,00 -1,89 181,61
Yükselen Çelik 14,61 -4,82 138,34
Yünsa 12,34 -2,91 22,57
Zorlu Enerji 2,28 0,00 39,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:33

Kaynak: AA

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