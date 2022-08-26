Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi

Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümüne izin verilmesi büyük yankı uyandırmıştı. İzmir Aliağa'daki söküm tesislerine gelmesi planlanan asbestli geminin şartlı notifikasyon onayı iptal edilerek Türk kara sularına girişine izin verilmedi.

"ŞARTLI NOTİFİKASYON ONAYI İPTAL EDİLDİ"

Bakan Kurum, "Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken 'Tehlikeli Madde Envanter Raporunun' Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi.

"İNSANIMIZA ZARAR VERECEK HİÇBİR ADIMA İZİN VERMEYİZ"

Bakan Kurum, bugüne kadar söküm işlemleri için Türkiye'ye gelen her gemide mevzuata uygun olarak her zaman uluslararası hukukun gereğini yaptıklarını da vurgulayarak, "Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil; tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da izin vermeyiz" dedi.