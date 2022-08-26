Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi

26.08.2022 17:48

Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki söküm tesislerine gelmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine onay verilmedi. Konu hakkında konuşan Bakan Kurum, "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi.

Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümüne izin verilmesi büyük yankı uyandırmıştı. İzmir Aliağa'daki söküm tesislerine gelmesi planlanan asbestli geminin şartlı notifikasyon onayı iptal edilerek Türk kara sularına girişine izin verilmedi.

"ŞARTLI NOTİFİKASYON ONAYI İPTAL EDİLDİ"

Bakan Kurum, "Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken 'Tehlikeli Madde Envanter Raporunun' Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi.

"İNSANIMIZA ZARAR VERECEK HİÇBİR ADIMA İZİN VERMEYİZ"

Bakan Kurum, bugüne kadar söküm işlemleri için Türkiye'ye gelen her gemide mevzuata uygun olarak her zaman uluslararası hukukun gereğini yaptıklarını da vurgulayarak, "Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil; tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da izin vermeyiz" dedi.

Son Dakika: İzmir'de sökülecek asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin çıkmadı

NE OLMUŞTU?

Brezilya Donanması'nın 2017'de emekliye sevk ettiği Nae Sao Paulo adlı geminin söküm için İzmir'e yolculuğu muhalefet ve çevre örgütlerinin büyük tepkisine rağmen Aliağa'ya doğru devam ediyordu.

Eylül 2019'da gemi ihaleye çıkarıldı ve Mart 2021'de 1,8 milyon dolar karşılığında tersanesi İzmir Aliağa'da bulunan Sök Denizcilik şirketi satın aldı. Geminin Sao Paulo'dan İzmir'e yolculuğu 4 Ağustos'ta başladı. Aynı gün, Sao Paulo/Foch enstitüsünün açtığı hukuki davada uçak gemisinin yıllardır demirlediği limana geri dönmesine yönelik tedbir kararı çıktı. Ama gemi yoluna devam etti.

Bu süreçte de toplumun çeşitli kesimlerinden protestolar düzenlendi. Türkiye'ye, gemi yola çıktıktan sonra ve şu an Cebelitarık'a bir gün uzaklıktayken, itirazlar sonucunda Brezilya'dan kendi karasuları içerisinde 'tehlikeli madde analizi' talep ettiği ortaya çıktı. Greenpeace Türkiye yetkilileri, Brezilya'nın bunu reddederek analizin Türkiye'de yapılmasının daha uygun olduğunu söylemişti.

ASBEST NEDİR?

Sözlükte asbest, "Bir silikat olan tremolitin değişmesinden oluşan, kırılmadan bükülebilen, ipek görünümünde lifli, ateşe dayanıklı bir mineral." olarak tanımlansa da bu kadar olay olmasına neden olan asıl nedeni bu değil. Asbest ayrıca akciğer zarları arasında su toplanması, akciğer zarında kalınlaşmanın meydana gelmesi ve akciğer yapısında doku tahribatına neden olur. Bunun yanı sıra akciğer kanseri, gırtlak kanseri ve sindirim sisteminde kanser oluşumuna neden olur.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum'dan NAE Sao Paulo gemisiyle ilgili açıklama Bakan Kurum'dan NAE Sao Paulo gemisiyle ilgili açıklama Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo' gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo' gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek

Murat Kurum, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
16:04 Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 18:07:47. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement