Erdoğan'dan müjdeli haber geldi: 45 bin öğretmen ataması yapılacak - Son Dakika
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Erdoğan'dan müjdeli haber geldi: 45 bin öğretmen ataması yapılacak

20.03.2023 16:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmenlere bir müjde verdi.

"ÖNCELİKLİ OLARAK AFET BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRECEĞİZ"

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin öğretmen ataması yapılacak, öncelikli olarak afet bölgesinde görevlendirilecekler

"DEPREMİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLARI BULACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşım öncesinde AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerin üyelerine ve kurumlara, depremde Türkiye'nin yanında oldukları için teşekkür etti.

Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bilim insanları dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu söylüyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kurumları ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

"İLK YIL TOPLAM 650 BİN KONUTU TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

İlk hesaplarımıza göre depremin yıkım maliyetinin 104 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 130'a yakın ülkeden gönderilen yardımlar bölgeye ulaştı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu konferans sağlam temelli ilişkilerimizin bir diğer göstergesidir. Esas mücadelemiz şimdi başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İki ayda 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanı yerleştireceğiz. Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz."

YORUMLAR (1)
  • zorbey dünya: HELAL REİS.SABAHTAN BU YANA BU MİLLETİN HAYRINA BİR ÇİVİ OLACAK TEK HABER GÖRMEDİK BU SİTEDE.İYİ Kİ VARSIN.BİR TAŞI DAHA GEDİĞİNDEN OYNATTIN. Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan müjdeli haber geldi: 45 bin öğretmen ataması yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan müjdeli haber geldi: 45 bin öğretmen ataması yapılacak - Son Dakika
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