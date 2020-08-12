Son Dakika | DEK Başkanı Bilal Erdoğan: "İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz" - Son Dakika

Son Dakika | DEK Başkanı Bilal Erdoğan: "İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz"

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe oyunları, Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe oyunları, Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor. Ecdadımızın kıymetli emaneti olan bir mirasa sahip çıkmak bizim en önemli mesuliyet alanlarımızdan bir tanesi." dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 2021 yılında düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtımı için İznik Yeşil Cami avlusunda lansman düzenlendi.

Lansmana katılan Bakan Kasapoğlu, bu yıl gerçekleştirmeyi planladıkları organizasyonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelediklerini, gelecek sene oyunları en güzel şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Kasapoğlu, organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Göçebe oyunları, Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor. Ecdadımızın kıymetli emaneti olan bir mirasa sahip çıkmak bizim en önemli mesuliyet alanlarımızdan bir tanesi. Özellikle gençlerimiz arasında geleneksel spor dallarının yaygınlaşmasına gösterdikleri destek nedeniyle Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonunun bu bütünleştirici misyonu, geleneksel spor dallarımızın bir stratejik eksen üzerinde geliştirilmesi noktasında çok önemli bir misyonu ifa ediyor. Biz de Bakanlık olarak, kurullarımızla, birimlerimizle, çalışma ekibimizle konfederasyonumuzun ve bu misyonun güçlü bir şekilde icra edilmesinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özümüzü, geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak ilelebet payidar kılmak ve bunu gençlerimize en güzel şekilde aktarmak, bizler için hakikaten onurlu bir görev, önemli bir sorumluluk. Bu organizasyonu, Bakanlığımıza bağlı olan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bursa Büyükşehir, İznik belediyelerimiz ve diğer tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin organizasyonlardaki başarılarına değinen Bakan Kasapoğlu, en güzel ev sahipliğini yapacaklarını söyledi.

"Spor turizmi açısından önemli organizasyon"

Bursa'nın kadim ve tarihi bir şehir olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İznik'in de önemli bir sembol olduğunu, Dünya Göçebe Oyunları'nın iki kentin tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacağını ifade etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda tüm alanlarda zirve için yarıştığını dile getirerek, "Spor turizmi açısından bu önemli organizasyonun çok ciddi bir anlam taşıdığını da ifade etmek istiyorum. Geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alması söz konusu, bunu da bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk Konseyi çatısı altındaki iş birliğimize önemli bir yansıması olduğunu da ifade etmek istiyorum. 11'inci Kalkınma Planı'nda geleneksel spor dallarının uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması söz konusu, ülkemizin, hükümetimizin bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğini de en net biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'yı sporda marka şehirlerden biri yapmak için önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Kasapoğlu, İznik'teki spor tesislerinin yapımı konusunda da gerekli adımları atacaklarını aktardı.

Bilal Erdoğan: "İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'e bir cazibe katacağını, İznik'in hitap ettiği kültür coğrafyasının önemli olduğunu belirtti.

Türk Konseyi'nin İstanbul'da geniş bir mekana kavuşacağını dile getiren Erdoğan, şunları aktardı:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum çünkü Dünya Göçebe Oyunları'nın devamlılığı ve standartlarının yükselmesi Türk Konseyi bünyesinde bunun inşa edilmesine bağlı. Hem bugüne kadar emeği geçenlere hem de Türk Konseyimize bu öncülükleri üzerinden teşekkür ediyorum. Biz de Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu oyunların düzenleyici ortağı olarak yine bütün uzmanlığımız ve ekibimizle katkı sağlayacağız. Oyunların İznik'te olmasının bir anlamlı yönü daha var. Kırgızistan'da bu oyunlar Issık Gölü'nün yanında yapılıyordu. İznik'te gölün yanındayız belki ama İznik'in Orhan Gazi tarafından fethinde Kırgızistan'dan gelen savaşçıların da büyük katkısı olmuş. Bugün İznik'teki Kırgızlar Türbesi de 700 yıl önceki birlikteliğin bir simgesi. Bu anlamda bu oyunların Kırgızistan'dan İznik'e gelmesi sadece bir gölün devamı değil, aynı zamanda bu tarihi yakınlığın da göstergesi. Bunun için de ayrıca Cumhurbaşkanımıza ve Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Ortalama 13-14 ay sonra İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz."

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de oyunların Türkiye'de düzenlenecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, büyük bir katılım beklediklerini söyledi.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra milletvekilleriyle çok sayıda davetli katıldı.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım filmi de ilk kez gösterilirken, heyet, tanıtım toplantısı öncesinde de oyunların yapılacağı İznik Gölü'nün etrafındaki alanı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son Dakika | DEK Başkanı Bilal Erdoğan: İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz

Bilal Erdoğan, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 22:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | DEK Başkanı Bilal Erdoğan: 'İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz' - Son Dakika

Son Dakika

UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor         
18:21
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı         
16:07
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor         
14:41
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek         
14:17
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek         
13:51
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı         
13:12
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı         
11:20
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli         
10:22
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı         
09:44
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu         
07:58
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar         
07:52
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz         
07:48
Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı         
21:35
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle         
20:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 04:19:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | DEK Başkanı Bilal Erdoğan: "İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei