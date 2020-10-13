Türkiye'nin ilk sanal fuarı Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, deri ürünleri ihracatında dünya genelinde Çin'in hegemonyası olduğunu, dünya genelindeki tedarikçilerin bu hegemonyayı kırmak istediğini belirtti. Turagay, "Pandemi döneminde deri ürünleri sektöründe Çin'in hegemonyasını kırmak için Türkiye konumu itibariyle avantajlı, bu fırsatı değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk sanal fuarı Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarı, 13-15 Ekim tarihlerinde Türk deri ürünleri ihracatçılarıyla dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları ikinci kez buluşturdu. Ticaret Bakanlığının destekleriyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Shoedex2020 Sanal Deri Ürünleri Fuarı'nın açılış töreni online ortamda gerçekleştirildi. Türk deri sektörü; ayakkabı, saraciye, çanta ve deri konfeksiyon ürünlerini sanaldan 59 ülkenin alıcılarına ihraç edecek. Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, deri ürünleri ihracatında dünya genelinde Çin'in hegemonyası olduğunu, dünya genelindeki tedarikçilerin bu hegemonyayı kırmak istediğini kaydetti. Ticaret Bakanlığı olarak pandemi döneminde sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerini destek kapsamına aldıklarını ve Türk ihracatçısının rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Turagay, "Pandemi döneminde deri ürünleri sektöründe Çin'in hegemonyasını kırmak için Türkiye konumu itibariyle avantajlı, bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarı'na 59 ülkeden alıcılar katılıyor, Türk deri ürünleri ihracatımızın pandemi öncesi seviyeleri yakalayacağına inanıyoruz" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Turagay, 2020 nisan ayında dünya ekonomisinde yüzde 12,9 olarak öngörülen daralmanın Dünya Ticaret Örgütü tarafından yüzde 9,2 olarak revize edildiğini, Türk ihracatının 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre yüzde 33,6'lık artış kaydettiğini, Türk ekonomisinin pandemi sürecindeki daralmadan V şeklinde hızlı bir çıkış sergileyeceğini sözlerine ekledi.

"Ayakkabı sektörü 439 milyon dolar dış ticaret fazlası veriyor"

Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarı'nın kapılarını ikinci kez açmasının ayakkabı, çanta ve saraciye sektörlerinin gücünü ve potansiyelini göstermesinin yanında sanal fuarlara olan ilginin katlanarak arttığının da bir göstergesi olarak nitelendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, üç günlük süreçte Shoedex2020 Fuarı'nın rekor katılımla birçok yeni iş görüşmesine aracılık edeceğini ifade etti. Sektörlerin ihracat rakamlarını incelediğine, ayakkabı sektörünün 2019 yılında 439 milyon doları aşkın dış ticaret fazlası verdiğinin altını çizen Gülle, "Ayakkabı ihracatımızda Rusya 105,2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Irak 69,5 milyon dolar ihracatla ikinci, Almanya ise 58,8 milyon dolar ihracatla öne çıkmakta. İhraç pazarlarımızda başlayan normalleşme adımları ile beraber, sektörlerimiz hızlı bir rehabilitasyon süreciyle ihracatta salgın öncesi rakamlarına ulaşmış durumda" dedi. Ayakkabı sektörünün pandemiden kaynaklı talep şokunu temmuz ve eylül aylarındaki ihracat performansı ile geride bıraktığı bilgisini veren TİM Başkanı Gülle, şöyle devam etti:

"Ayakkabı sektörünün ihracat rakamlarının temmuz ve eylül aylarında 70 milyon doları aşması sektörümüzün geleceği adına önemli sinyaller veriyor. Bugün, fuarımıza katılan tüm sektörlerimizin yeni dönemde ülkemize ve Türkiye markasına kazandıracağı başarılara yürekten inanıyoruz."

"Dijital pazarlamaya en hızlı uyum sağlayan birlik olduk"

Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarı'nın açılış töreninin moderatörlüğünü yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB olarak pandemi döneminde dijital pazarlamaya en hızlı uyum sağlayan ihracatçı birliği olduklarını dile getirdi. 1-4 Haziran 2020 tarihlerinde Türkiye'nin ilk sanal fuarı Shoedex2020 Fuarı'nı düzenlediklerini hatırlatan Eskinazi, "Dijital pazarlama faaliyetlerimiz Shoedex2020 Fuarı ile sınırlı kalmadı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz, 15 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde Global Apparel Sourcing Expo 2020 adıyla düzenlenen sanal fuara 30 firmamızın katılımını organize etti. EHKİB, 27-28 Ekim tarihlerinde, Hollanda'ya yönelik sektörel ticaret heyeti hazırlıklarını sürdürüyor. Bu etkinliğe 24 firmamız katılacak. Gıda ürünlerimiz sanal ortamda pazarlanması için 7-9 Temmuz'da dünyanın en önemli re-export ve lojistik merkezlerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gıda ürünleri sanal sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdik. Bu sektörel ticaret heyetimize 21 firmamız katıldı. Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatını artırmak için 23-27 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ilk Gıda Sanal Fuarı-The Fource'u düzenliyoruz. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ise dijital ortamda Almanya- Bavyera bölgesine Sanayi 4.0 Dijital Firma Ziyaretleri etkinliği ve iş forumu organize etti. Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz ise 24-26 Kasım tarihlerinde Vietnam Doğal Taş sektörüne yönelik, Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz ise 2020 yılı aralık ayı içinde Avrupa pazarına yönelik olarak dijital bir sektörel ticaret heyeti planlıyor" diyerek Ege İhracatçı Birlikleri'nin dijital pazarlama faaliyetlerini özetledi. Sanal Fuarcılığın gelişimi adına Ticaret Bakanlığı'nın çok hızlı aksiyon alarak sanal ticaret heyeti ve sanal fuarcılığı destek kapsamına aldığını anlatan Eskinazi, İzmir'den İzmir Ticaret Odası ve İZFAŞ'ın da sanal fuarcılığın gelişimi adına büyük destekler verdiğini, sanal fuarcılığa destek veren tüm kurumlara teşekkür ettiklerini belirtti.

"Amerika'dan Avustralya'ya tüm alıcıları Shoedex2020'de ağırlıyoruz"

Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Sanal Fuarlar Komitesi Başkanı ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, dünyanın teknolojik bir değişimin ortasında olduğunu, mesafelerin ticarete engel olduğu, sosyal birlikteliklerin hala sağlanamadığı süreçte tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ihracatının arttığını dile getirdi. Zandar, "Çünkü inancı yüksek, çalışma azmi olan bir milletiz. Zorluklara karşı gelen, hızlı kararlar alıp değişen koşullara çabuk uyum sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

"Sanal fuarcılıkta her şey Shoedex ile başladı"

Türk ihracatçılarının sanal fuar ve heyet organizasyonlarına hız verip dünya ile olan iletişimini kesmediğini dile getiren Zandar, "Her şey haziran ayında Shoedex ile başladı. Üzerinden pek çok fuar, ticaret heyeti yapıldı. Ayakkabı ve saraciye ile başlayan yolculuğumuza 2. Shoedex Fuarı'mızda deri konfeksiyonu da ekledik. Bu sayede daha çok üyemize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu defa daha da tecrübeli, daha da hazırlıklıyız. Teknolojimizi geliştirdik. Tim çatısı altında sanal fuar yapma konusunda dünyada öncüyüz. Tanıtım ağımızı güçlendirdik. Dünyanın pek çok ülkesine ulaştık. Fiziksel fuarlara getiremediğimiz ülkelerden müşterileri sistemimize kattık. Güney Amerika'dan Afrika'ya, Avustralya'dan Asya'ya kadar pek çok kıtadan ziyaretçiler bugün itibari ile fuar sistemimizde aktif oldular" sözlerine yer verdi.

988 milyon dolarlık deri ürünleri ihracatı

Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarı'na 70'in üzerinde deri ürünleri ihracatçısı firma www.shoedex.events adresinden katılırken, 59 ülkeden yüzlerce alıcıyla binlerce ikili iş görüşmeleri yapacak. Shoedex Deri Ürünleri Fuarı önümüzdeki yıllarda her yıl iki kez düzenlenecek ve Türk deri ürünlerinin sanal ortamda ihracatına katkı sağlayacak. Türkiye, 2020 yılının ocak-eylül döneminde 988 milyon dolarlık deri ürünleri ihracatına imza atarken, ayakkabı sektörü 620 milyon dolarlık ihracatla aslan payını aldı. Saraciye sektörü 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, deri konfeksiyon sektörünün Türkiye'ye kazandırdığı döviz tutarı 118 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti. Deri postlar ihracatından ise, 123 milyon dolar döviz geliri elde edildi. - İZMİR