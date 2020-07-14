Son Dakika: FETÖ'nün "suikast timi" cezasız kalmadı - Son Dakika

Son Dakika: FETÖ'nün "suikast timi" cezasız kalmadı

Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunup, 2 polisi şehit etmesi, aradan 4 yıl geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunup, 2 polisi şehit etmesi, aradan 4 yıl geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

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Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele ayrılmasının ardından saldırı düzenleyip, koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit eden suikast timi, ormanlık alana kaçtı. Suikast timindekiler, 17 gün süren çalışmaların ardından gruplar halinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Yaptıkları cezasız kalmadı

Saldırıyı gerçekleştiren darbeci askerler için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildiği yargılama süreci 20 Şubat 2017'de başladı.


Adliye binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen ve 7,5 ay süren davada karar, 4 Ekim 2017'deki 7. duruşmada açıklandı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ve olaydan 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Suikast girişimini planlayan ve yöneten, davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri eski albay Ali Yazıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedildi. Yazıcı'nın cezası, sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Eski tuğamiral Tezcan Kızılema ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatini kararlaştırdı.


Nitelikli yağma" suçundan da yargılanıyorlar


Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.


Yargıtay, eski başyaver Ali Yazıcı ile eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı ve eski yarbay Hüseyin Yılmaz hakkında verilen kararı bozdu.


Sanıklardan Yazıcı ve Avcı'nın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanması devam edilirken, mahkeme heyeti sanık Yılmaz'ın ise dosyasının ayrılarak, Ankara'da yargılamasının devam ettiği dosyaya gönderilmesine hükmetti.


Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin 21'ine yönelik "nitelikli yağma" suçundan da aralarında Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 hükümlünün yargılanmasına devam ediliyor.

Sanıkların çoğu, yargılanma sürecinde FETÖ ile bağlantılarını ısrarla inkar etme yolunu seçti. Emniyette ve savcılıktaki avukatları nezaretinde verdiklerini ifadeleri kabul etmeseler de dava dosyasında yer alan deliller ve tanıkların söyledikleri sanıkların yalanlarını ortaya çıkardı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı - Son Dakika

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