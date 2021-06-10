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Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR - Son Dakika

Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR

10.06.2021 18:18

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vefatının 700'üncü yılında anılan büyük Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre'nin, Türkçe'nin yüz akı olarak da bir kıvanç vesilesi olduğunu ifade ederek, Yunus deyişlerinin aslında hem bir çocuğa hem de aynı anda çok bilge bir filozofa hitap...

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vefatının 700'üncü yılında anılan büyük Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre'nin, Türkçe'nin yüz akı olarak da bir kıvanç vesilesi olduğunu ifade ederek, Yunus deyişlerinin aslında hem bir çocuğa hem de aynı anda çok bilge bir filozofa hitap edebilmesi hususiyetinde olması, yani öyle bir metin ki, öyle kelime, dize ki aynı anda çok büyük derinliklere filozofa ya da çocuğa ifade edebilme kabiliyeti varö dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak için karayoluyla Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve Harun Karacan tarafından karşılanan Bakan Selçuk, Vali Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Bilim Sanat Merkezi Yapım protokolü de imzalayan Bakan Selçuk daha sonra beraberindekilerle Eskişehir Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ne kurulan serginin açılışına katıldı.

Vefatının 700'üncü yılında anılan Yunus Emre'yi anlatan tablo ve dönem kıyafetlerinden oluşan 'Yunus Emre'yi bilir misin' adlı serginin açılışında konuşan Bakan Selçuk, Yunus Emre'nin Türkçe için bir yüz akı ve kıvanç vesilesi olduğunu kaydetti. Deyişlerinin hem bir çocuğa hem de bir filozofa hitap etmesinin ayrı bir kabiliyet olduğunu anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi

Bu kadar derin manalar içeren sözleri, bu kadar kısa ve öz biçimde ifade edip insanın, insanlığın hizasını oluşturabilecek derecede vukufiyetleri içeren bir anlam iklimini oluşturabilen Yunus Emre'nin gölgesinde, Yunus Emre'nin hatırasında buluşuyor olmak ve onu anarak birtakım projeleri, işleri yapıyor olmak gerçekten özel diye düşünüyorum. En önemli hususlardan birisi de Türkçe'nin doruk noktası olarak bu kadar derinliği çok sade bir şekilde ifade etme fırsatı veren bir anlayış olması. Bu anlayışın bizi götürdüğü dünyalar, insanımızı ve insanlığı da zenginleştirmeye devam ediyor ve Türkçemizin yüz akı olarak da bizim bir kıvanç vesilemiz. Bütün Yunus deyişlerinin aslında hem bir çocuğa hem de aynı anda çok bilge bir filozofa hitap edebilmesi hususiyetinde olması, yani öyle bir metin ki, öyle kelime, dize ki aynı anda çok büyük derinliklere filozofa ya da çocuğa ifade edebilme kabiliyeti var. Bize öngördüğü, önerdiği şey elbette tevazu. Bu tevazünün ötesinde 'ben' davasından vazgeçmek. Bu ben davasından vazgeçmek için de dilin hükmüne boyun eğmek. Bütün bunlar bir araya geldiğinde eminim, gelecek nesiller de Yunus ile ilgili destansı hikayeleri, içerikleri paylaşmaya devam edecekler ama bizde elbirliğiyle, işbirliğiyle elimizden geleni bu vesileyle yapmış olmanın rahatlığı içinde olmak istiyoruz elbette.

Cumhurbaşkanlığınca Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, Yunus Emre'nin ilahilerinden oluşan dinletiye katıldı.

OKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Yunus Emre sergisinin ardından partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Selçuk, okul müdürleriyle de bir otelde basına kapalı olarak bir araya geldi.

Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR
Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR

Ziya Selçuk, Yunus Emre, Eskişehir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK YUNUS EMRE TÜRKÇEMİZİN YÜZ AKI OLARAK KIVANÇ VESİLEMİZDİR - Son Dakika


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