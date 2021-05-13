Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eve gelişi

Şehidin annesi Havili Yaralı ve baba Ahmet Yaralı

Kuran-ı kerim okunması ve dua edilmesi

Şehit Mehmet Yaralı'nın fotoğrafları

Kurum'un, şehidin Şırnak'ta Öğretmenlik Yapan Ablası Havva Nur Yaralı ile telefonda görüşmesi

Kurum'un aileye Türk bayrağıyla Kur'an-ı Kerim hediye etmesi

Kurum'un bina önündeki çocuklara oyuncak hediye etmesi

Kurum'un şehit Dursun Taştiken'nin ailesini ziyaretti

Kurum'un şehidin çocuklarına tablet ve Konyaspor forması hediye etmesi

Aileyle sohbet eden Kurum'un fotoğraf çektirmesi

Kurum'un şehit Yasin Sarının ailesini ziyareti.

Şehit için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Şehidin ailesiyle sohbet Kurum'un Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etmesi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehit ailelerini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, 03.11.2019 Tarihinde İzmir ili Foça ilçesi Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Eğitim Alay Komutanlığında eğitim esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Mehmet Yaralı'nın Konya- Selçuklu da bulunan Baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette şehit için Kur'an okunup, dua edildi.

Bakan Kurum, Şehidin Annesi Havili Yaralı ve Baba Ahmet Yaralı ile bir süre sohbet etti. Bakan Kurum, Şehit Mehmet Yaralı'nın Şırnak'ta Öğretmenlik Yapan Ablası Havva Nur Yaralı ile telefonda görüştü.

Bir süre aile üyeleriyle görüşen Bakan Kurum, şehidin annesine ve babasına Türk bayrağıyla Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ardından Bakan kurum, Yazır Mahallesinde oturan Şehit Dursun Taştiken'nin Eşi Ayşe Taştiken ve çocuklarını ziyaret etti.

14.08.2015 Tarihinde Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde Yeşiltaş yolunu açmaya çalışan Jandarma Özel Harekat Timine, Terör Örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit Şehit Olan Dursun Taştiken'nin ailesini ziyarette bulundu.

Bakan Kurum, Şehit Dursun Taştike'nin çocuklarıyla Ahmet ve Dursun'la yakından ilgilenip sohbet etti, tablet ve Konyaspor Formasi Hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, 09.09.2019 Tarihinde Hakkari İli Çukurca İlçesi Spingin Tepe İz Üs Bölgesinde Askerlerimizin A/T faaliyeti gerçekleştirdiği sırada EYP patlaması sonucu P. Uzm Onb. Şehit Yasin Sarının Ailesini Ziyaret etti.

Ziyarette şehit için Kur'an okunup, dua edildi.

Bakan Kurum, Şehidin Annesi Gülüzar Sarı, Kardeşi Hasan Sarı ve Nişanlısı Sadegül ile bir süre sohbet etti.

Bir süre aile üyeleriyle görüşen Bakan Kurum, şehidin annesine, kardeşine Türk bayrağıyla Kur'an-ı Kerim hediye etti.