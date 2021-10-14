Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar - Son Dakika

Nusret'in İngiltere'de bulunan şubesine kötü yorumlar yayılıyor, Taliban üyeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu davetiyle Türkiye'ye gelecek gibi 14 Ekim Perşembe günü dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Son dakika! Taliban'ın Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqqi liderliğindeki heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle bugün Türkiye'ye geliyor. Ankara'da yapılacak görüşme Taliban heyetiyle ilk resmi temas olması sebebiyle büyük önem arz ederken, toplantıda başta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi olmak üzere insani yardım, göçmen sorunları ve iki ülke arasındaki ticaret masaya yatırılacak.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren ve hükümetini kuran Taliban yetkilileri, Türk heyetle görüşmek üzere bugün Ankara'ya doğru yola çıktı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>
Mersin'in Erdemli ilçesinde nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen yabancı uyruklu şahsa, 19 bin 154 lira idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bağlı koruma kontrol ekiplerinin çalışması sonucu Erdemli ilçesinde yabancı uyruklu bir vatandaşın evinde avlanması ve beslenmesi yasak beyaz şahin olduğu tespit edildi. <<<Haberin detayı için tıkayın>>>
Londra'da açtığı restoran ve çıkardığı hesaplarla sürekli gündeme gelen Nusret, bu kez bomba bir iddiayla suçlamaların hedefinde. Nusret'in sahip olduğu restoran zincirinin, Google'a yapılan "kötü yorumları" sildiği iddia edilirken, sitede tüm olumsuz yorumların yok edildiği, restoranı çok pahalı ve 'çocuklara göre değil' olarak niteleyen yalnızca bir olumsuz yorum bırakıldığı görülüyor. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>
İzmir'de bir rezidansın otoparkında meydana gelen feci olayda, 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, halasının kullandığı araçtan indikten sonra giysisinin kapıya takılmasıyla birlikte arabanın altında kaldı. Minik Eymen'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Aracı kullanan hala hakkında 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>
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