Son dakika haberi | Kaçak hayvan operasyonunda 2 veteriner hekim gözaltında - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kaçak hayvan operasyonunda 2 veteriner hekim gözaltında

21.06.2022 15:04
Son dakika haberi | Kaçak hayvan operasyonunda 2 veteriner hekim gözaltında

Son dakika haberler... İSTANBUL merkezli 14 şehirde, egzotik ve yaban hayvanların kaçakçılığını yaptıkları belirlenen şüpheliler arasında 2 veteriner hekim de olduğu öğrenildi.

İSTANBUL merkezli 14 şehirde, egzotik ve yaban hayvanların kaçakçılığını yaptıkları belirlenen şüpheliler arasında 2 veteriner hekim de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin hayvanları 10 ile 50 bin TL arasında değişen fiyatlara satmaya çalıştığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıl boyunca, ülkeye kaçak yollarla getirilen egzotik ve yaban hayvanlarının taşıması, pazarlaması ve alışverişini yapan kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya ve Samsun'da 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında veteriner hekim, otobüs şoförü ve muavinlerin de bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alındı.

SES ÇIKARTMASINLAR DİYE HAYVANLARIN AĞIZLARINI BAĞLAMIŞLAR

Operasyon kapsamında şehirlerin otogarlarında da aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 739 bin 375 lira olan, 52 farklı türlerde papağan, 1 kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 Boz Alamecek kuşu, 55 Himalaya sakası,1 Kızıl Şahin,16 Rhesus ve Makak, 7 Boa yılanı, 24 Leopar Gecko türü kertenkele, 4 iguana, 10 Sakallı Ejder, 2 su semenderi, 1 uçan kuskus türü sincap, 18 toy Poddle ve Pomeranian cinsi köpek ve 4 Scotthish ile British cinsi kedi ele geçirildi. Aramalar sırasında ele geçirilen hayvanların kafeslerde sağlıksız koşullarda taşındığı, hayvanların ses çıkarmaması için ağızlarının bağlandığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA VETERİNER HEKİMLER DE VAR

Gözaltına alınan iki veteriner hekimin hayvanların kontrolünden sorumlu olduğu belirtildi. Otobüs şoförü ve muavinlerin hayvanların kaçak yollarla ülkeye girişini sağladığı, inşaat işçileri ve özel şirketlerde çalışan büro çalışanlarının ise şehir içinde taşıdığı bildirildi.

Öte yandan şüphelilerin hayvanların satışıyla ilgili de bir şema oluşturdukları belirtildi. Buna göre ele geçirilen hayvanlardan maymunlara 20 ile 50 bin, Boa yılanına 14 bin 160, 1 kara akbabaya 18 bin 408 TL fiyat biçildiği belirlendi. Aynı zamanda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, mekanizma kurularak hayvan yumurtalarının kuluçkaya yatırılarak çoğaltıldığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaçak hayvan operasyonunda 2 veteriner hekim gözaltında - Son Dakika

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