Son dakika haberi | Batı Karadeniz'deki sel afetinde 13 bina yıkıldı, 11 bina ağır hasar aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Batı Karadeniz'deki sel afetinde 13 bina yıkıldı, 11 bina ağır hasar aldı

01.07.2022 10:22
Son dakika haberi | Batı Karadeniz'deki sel afetinde 13 bina yıkıldı, 11 bina ağır hasar aldı

Son dakika haber: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetinde toplam 18'i bağımsız bölüm olmak üzere 13 binanın yıkıldığını, 28'i bağımsız olmak üzere 11 binanın ağır hasar aldığını, bin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetinde toplam 18'i bağımsız bölüm olmak üzere 13 binanın yıkıldığını, 28'i bağımsız olmak üzere 11 binanın ağır hasar aldığını, bin 794'ü bağımsız olmak üzere 295 binada da hafif hasar meydana geldiğini açıkladı.

Batı Karadeniz'de 27 Haziran Pazartesi günü yoğun yağışlar sebebiyle sel felaketi yaşandı. Sel felaketine maruz kalan Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da devletin tüm kurumları, vatandaşın sıkıntısını gidermek ve derdini çözmek için acil olarak çalışmalarına başladı. Yoğun mesai harcayan ekipler hasar tespit çalışmalarına devam ederken, Yapı İşleri Müdürlüğü hasar tespit verilerini paylaştı.

13 BİNA YIKILDI, 11 BİNA AĞIR HASARLI, 509 BİNA AZ HASARLI, 20 BİNA ACİL YIKILACAK

Toplam 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasarlı, 509 binanın da az hasarlı olduğu 7 ilde 20 bina acil yıkılacaklar listesine alındı. Bakanlığın Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Bozkurt, Merkez, Azdavay, Cide, Devrekani, Hanönü, İnebolu ilçelerinde meydana gelebilecek talepler için 20 ekiple hasar tespit çalışmalarına başlandığı, gelen ihbar ve talepler doğrultusunda 12 ilçe ve 60 köy/mahallede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu. İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü, Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreis ve Kızılcakaya köylerine ve Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünün belirli bir mevkisine ise ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Kastamonu'da 271 binadan 7'sinin yıkıldığı, 2 ağır hasarlı, 133 az hasarlı, 124 hasarsız ve 5 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

Bartın ilinde Merkez, Hasankadı, Kozcağaz, Kemerköprü bölgeleri ile Ulus ilçesinde meydana gelen yağışlar sonrasında gelen ihbar ve talepler doğrultusunda 10 ekip ile hasar tespit çalışmalarına başlandığı, yapılan incelemede 2 istinat duvarının yıkıldığının tespit edildiği ve ilgili belediyeye gerekli tedbirleri alması için bilgi verildiği vurgulandı. Bartın'da 318 binadan 3'ünün yıkıldığı, 7 ağır hasarlı, 235 az hasarlı, 70 hasarsız ve 3 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

Karabük ilinde 10 ekip ile çalışmaların devam ettiği, Yenice ve Eskipazar ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan hasar tespit çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Karabük'te 109 binadan 3'ünün yıkıldığı, 18 az hasarlı, 79 hasarsız ve 7 acil yıkılacak bina olduğu kaydedildi.

Düzce'nin Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Beyköy, Merkez ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda 8 ekip ile çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Düzce'de 89 binadan yıkılan ve ağır hasarlı bina olmadığı, 80 az hasarlı, 6 hasarsız ve 3 acil yıkılacak bina olduğu belirtildi.

Bolu Merkez ve Mengen ilçelerinde 13 köyden gelen talepler doğrultusunda 3 ekiple çalışmaların devam ettiği aktarılarak, Bolu'da 77 binadan yıkılan ve ağır hasarlı olmadığı, 9 az hasarlı, 66 hasarsız bina olduğu, 2 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

Sinop'ta hasar tespit çalışmaları için ilk etapta 10 kişi, 5 ekip ve 5 araçla hazır bulunulduğu, ekiplerin takviye olarak hazır bekletildiği belirtildi. Türkeli ilçesi Çatakgüney köyü camisi için hasar tespit çalışmasının yollar açıldığında hemen yapılacağı, Sinop'un İncedayı Mahallesi'nde istinat duvarının çöktüğü, Sinop Belediye Başkanlığı tarafından gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Sinop'ta herhangi bir hasar tespit edilmediği bildirildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde gelen taleplere istinaden hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, vatandaşlardan gelecek ihbar ve talepler için 5 ekibin halihazırda bekletildiği kaydedildi. Zonguldak'ta herhangi bir hasar tespit edilmediği aktarıldı.

İlbank altyapı çalışmalarına ilişkin detaylar ise şu şekilde paylaşıldı:

"Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Ezine Çayı üzerindeki geçici köprünün DSİ tarafından kaldırması sonucu şehrin Yılmaz Mahallesi'ne su verilemiyor. Yılmaz Mahallesi'ne su verilebilmesi için çalışmalar devam ediyor. Abana'da şehri besleyen kuyu-depo terfii hattı zarar görmüştür. Devam eden içme suyu projesi şümulunda yeni açılan derin kuyudan şehre su verilmeye başlanmıştır. İnebolu'da şehri besleyen Başköy kaptajı zarar görmüş, ihtiyaç halinde kullanılan ilave derin kuyudan şehre kısmen su verilmeye başlanmıştır. Şenpazar'da meydana gelen kısmi arızalar giderilmiştir. Çatalzeytin, Azdavay, Küre, Doğanyurt, Devrekani ve Cide'de itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan çalışmalarda altyapıdan kaynaklı bir sorun oluşmadığı bilgisi alınmıştır. Türkeli'nde belediye tarafından altyapı çalışmaları devam etmekte olup, İLBANK tarafından malzeme tedariği yapılmaktadır."

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Batı Karadeniz'deki sel afetinde 13 bina yıkıldı, 11 bina ağır hasar aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Batı Karadeniz'deki sel afetinde 13 bina yıkıldı, 11 bina ağır hasar aldı - Son Dakika
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