29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ABD'de kutlandı - WASHINGTON - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal medya platformları üzerinden düzenlediği programla kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, programdaki konuşmasında, "Bugün kahraman milletimizin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde her türlü zorluğa göğüs gererek yürüttüğü milli mücadelemizin, cumhuriyetin ilanı ile taçlandırılmasının 97. yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz." ifadesini kulandı.

Cumhuriyetin ilanının sadece Türkiye değil, dünya tarihi açısından da bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Kılıç, milli mücadelede yer alan şehit ve gazileri de saygıyla andı.

Kılıç, "Cumhuriyetin ilanı ile ülkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği muassır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda hızla ilerleyerek, ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime tüm alanlarda çok kapsamlı atılımlar yapmış ve bugün uluslararası toplumun saygın ve sözü geçen bir üyesi haline gelmiştir." yorumunda bulundu.

Türk-Amerikan toplumunun üyelerinin de üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Kılıç, Ülkelerimiz arasında kurulmasına vesile oldukları dostluk köprüsü ile Türk- Amerikan toplumu ittifakımızı destekleyen önemli bir unsurdur. Türk-Amerikan toplumunun bugüne kadar kurduğu bu yaklaşımını birlik ve beraberlik ruhu içerisinde sürdüreceğine, bugün olduğu gibi gelecekte de Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi yolunda çaba sarf edeceğine ve 97 yıla sığdırdığımız başarılarımızın daha da ilerletilmesine somut katkılar sağlamaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. " dedi.

Ayrıca programda sanatçılar Fahir Atakoğlu ve Gülsin Onay'ın piyano performansları ile ABD'de yaşayan Türk sanatçılar Gökhan Seyrek, Bülent Kayabaş ve Aytekin Şenyaylar'ın müzik performansı yayınlandı.

Söz konusu programdan önce Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğindeki Atatürk büstü önünde Büyükelçilik çalışanları ve sınırlı sayıda katılımcı ile tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov ve KKTC Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı'nın da katıldığı törende, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin karşısına inşa edilen yeni Türkevi Binasına da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları asıldı.