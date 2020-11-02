Son dakika haber... AK Partili Çalık, Pütürge'de temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge ilçesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile Pütürge ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Çalık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001 yılında yola çıkan AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 18 yıl boyunca iktidarını sürdürerek Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi olduğunu belirtti.

Çalık, 24 Ocak'ta Malatya ve Elazığ'da yaşadıkları acıyı geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir kez daha hissettiklerini, depremzedeler için duacı olduklarını, devletin burada olduğu gibi İzmir'de de yaraların sarılması için çalışmalara hızlı bir şekilde başladığını ifade etti.

Milletvekili Çalık, buna rağmen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin deprem sonrasında sosyal medya hesaplarında sadece iktidarı ve bazı kurumları yıpratma hedefi taşıyan, doğru olmayan bilgiler paylaşarak siyaset yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"CHP'li Gürsel Tekin ile Selin Sayek Böke, depremzedeleri paniğe sevk edecek şekilde depremin ilk saatlerinde çok yanlış ve gerçek dışı paylaşımlarda bulundular. Oysa normal bir muhalefet olsalardı göçük altındaki canlıları kurtarmak için canla başla çalışan AFAD, Kızılay, UMKE ve diğer kurum ve kuruluşlarımıza destek olurlardı. Bunların genel başkanı da Elazığ'da Kızılay çadırına girip ve önünde basın açıklaması yapmasına rağmen, 'Deprem bölgesinde bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim' diyen biridir. Anlayacağız CHP siyaset değil yalan üretiyor. Bu siyaset anlayışı zavallılıktır."