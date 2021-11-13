Üye Girişi
Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti

13.11.2021 12:19

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre teknik gezide, Bakan Varank ile birlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Partili üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık ile CHP'li Tahsin Tarhan, MHP'li Abdurrahman Başkan, İYİ Partili Ayhan Altıntaş ve bakan yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fataih Kacır yer aldı. TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte Vadi'de bulunan TOGG'un Kullanıcı Deneyim Merkezi'ne (UserLab) geçti.

C SEGMENT SUV'U İNCELEDİLER

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO'su Karakaş, Gemlik'teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa'ya yakın Kocaeli'ne yakın dedi.

Bakan Varank ve beraberindekiler, TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. Bakan Varank'ın davetiyle komisyonun CHP'li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Karakaş da Tarhan'ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

'SON SÜRAT DEVAM'

Bakan Varank, daha sonra Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un organize ettiği SAHA EXPO Fuarı'nda incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, milletvekilleriyle beraber TOGG'u ziyaret ettiklerini ifade ederek, Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin Otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor diye konuştu.

ENDÜSTRİYİ DÖNÜŞTÜRECEK

2022 yılının sonunda TOGG'un seri üretim bandından inmiş olacağını aktaran Bakan Varank, Orada Sanayi Komisyonu'muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye'nin otomobili projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var. Dünyadaki, Avrupa'daki en önemli oyunculardan bir tanesiyiz ama otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak mutlaka elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapmamız gerekiyor. İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız ifadesini kullandı.

2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE BANTTAN İNDİRİLMESİ HEDFLENİYOR

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG'un 2022'nin son çeyreğinden banttan indirilmesi hedefleniyor. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak TOGG'un 2030 yılına kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek TOGG; elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil olmasıyla dikkat çekiyor.

Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti
Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti
Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti
Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti
Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti

Mustafa Varank, Türkiye, TBMM, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü 13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları 12:40 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor

Son Dakika Haberleri
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
12:21 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi
12:21 Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı
12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
11:19 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
Emekli polis, cüzdanın bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Emekli polis, cüzdanın bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı         
13:21
Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular         
13:12
Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor         
12:45
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi         
11:58
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı         
10:27
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 13:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Varank, milletvekilleri ile TOGG'u ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement