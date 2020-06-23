Son dakika haber: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Son dakika haber: Borsada günlük işlemler (1)

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

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Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,50 4,17 88,17
Acıpayam Selüloz 9,44 0,96 48,19
Adel Kalemcilik 13,94 -0,78 -11,21
Adese Alışveriş Ticaret 1,74 -1,14 21,82
Afyon Çimento 3,12 -1,27 36,95
Ak Enerji 1,36 -0,73 24,77
Akbank 6,12 -0,81 -24,54
Akçansa 12,65 1,36 30,49
Akdenız Güvenlık Hız. 2,42 2,98 14,69
Akfen GMYO 3,57 1,13 -11,85
Akın Tekstil 12,92 -1,00 -6,31
Akiş GMYO 3,77 0,27 -6,68
Akmerkez GMYO 30,06 9,95 34,17
Aksa 7,31 -0,14 4,38
Aksa Enerji 4,87 -0,61 28,16
Aksigorta 6,64 -0,15 22,56
Aksu Enerji 10,29 1,18 -30,80
Alarko Carrıer 74,90 0,07 24,83
Alarko GMYO 14,72 -0,34 -3,05
Alarko Holding 5,64 1,44 -5,21
Albaraka Türk 1,66 1,22 8,50
Alcatel Lucent Teletaş 18,97 0,00 57,56
Alkim Kağıt 10,69 -1,38 97,24
Alkim Kimya 13,25 -3,43 113,64
Altınyağ 1,28 -3,03 212,20
Altınyunus Çeşme 36,52 0,00 265,57
Anadolu Cam 4,72 2,61 10,69
Anadolu Efes 20,60 -0,96 -10,75
Anadolu Grubu Holding 19,34 0,21 9,95
Anadolu Hayat Emek. 7,10 1,72 16,68
Anadolu Isuzu 13,52 0,90 11,09
Anadolu Sigorta 6,18 -0,96 48,79
Anel Elektrik 4,18 0,00 30,22
Arçelik 17,81 0,79 -14,54
ARD Bilişim Teknolojileri 29,92 -0,80
Arena Bilgisayar 14,30 3,47 96,29
Armada Bilgisayar 22,30 -0,45 36,06
Arsan Tekstil 5,02 0,20 40,22
Artı Yatırım Holding 2,30 -4,17 183,95
Aselsan 32,16 -0,43 53,58
Ata GMYO 3,55 0,57 -21,63
Atakule GMYO 2,02 0,50 5,21
Atlantis Yatırım Holding 1,91 -2,05 91,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 -0,66 4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,62 -0,80 1,60
Avrasya GMYO 2,19 2,82 45,03
Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 0,51 8,24
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,01 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,63 0,62 5,84
Ayen Enerji 4,01 9,86 15,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,04 0,33 38,81
Aygaz 11,65 0,52 -4,08
Bagfaş 17,20 -0,29 2,26
Bak Ambalaj 9,09 0,44 23,67
Balatacılar Balatacılık 2,22 0,45 79,03
Bantaş Ambalaj 3,73 -0,80 48,02
Banvit 24,32 -1,06 30,96
Baştaş Başkent Çimento 3,47 2,06 33,98
Batı Çimento 3,30 -0,30 -0,30
Batısöke Çimento 1,41 -0,70 7,63
Bayrak Taban Sanayi 8,98 -2,07
Bera Holding 4,22 0,24 9,61
Berkosan Yalıtım 4,04 -0,74 47,45
Beşiktaş Futbol Yat. 2,40 -1,64 -2,04
Beyaz Filo 3,89 -0,26 24,29
Bilici Yatırım 7,88 3,14 80,32
Bim Mağazalar 69,00 0,51 49,32
Birko Mensucat 0,48 -2,04 54,84
Birlik Mensucat 1,52 0,66 33,33
Bizim Mağazaları 20,32 4,31 81,92
Bomonti Elektrik 4,56 -1,30 256,25
Borusan Mannesmann 11,27 1,90 -1,57
Borusan Yat. Paz. 69,35 -0,07 15,75
Bosch Fren Sistemleri 306,80 -0,36 6,61
Bossa 10,29 -0,96 27,67
Brisa 12,22 -1,37 30,29
Burçelik 8,87 -0,56 52,67
Burçelik Vana 18,46 -0,22 90,11
Bursa Çimento 4,22 -0,71 5,41
Carrefoursa 7,25 -0,28 53,93
Casa Emtia Petrol 21,50 -2,18 128,97
Ceo Event Medya 3,56 -0,28 -2,79
Coca Cola İçecek 42,72 0,00 12,84
Cosmos Yat. Holding 2,98 0,00 46,08
Credıtwest Faktorıng 4,00 2,56 38,89
Çelebi 79,40 -0,56 -22,23
Çelik Halat 11,04 -2,30 69,85
Çemaş Döküm 1,30 -0,76 3,71
Çemtaş 8,23 0,37 1,24
Çimbeton 61,50 -0,40 49,05
Çimentaş 23,56 -0,59 57,07
Çimsa 9,59 0,42 5,62
Çuhadaroğlu Metal 3,48 -1,14 9,09
Dagi Giyim 5,79 1,40 131,60
Dagi Yatırım Holding 7,40 -1,33 227,43
Dardanel 11,97 -0,25 215,83
Datagate Bilgisayar 9,07 -0,55 16,13
Demısaş Döküm 4,08 -1,92 17,24
Denge Holding 1,53 3,38 11,68
Deniz GMYO 5,18 -0,77 2,57
Denizli Cam 8,02 1,52 -3,84
Derimod 6,92 -0,29 -3,08
Derlüks Deri 6,45 1,10 59,42
Desa Deri 4,76 0,42 4,85
Despec Bilgisayar 8,29 -0,84 95,52
Deva Holding 19,47 -0,21 118,08
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 -3,10 60,26
Ditaş Doğan 16,09 -0,68 69,10
DO-CO 364,30 1,11 -35,41
Doğan Burda 12,40 -1,59 104,28
Doğan Holding 1,96 1,03 9,16
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,48 9,73 50,30
Doğusan 2,46 -0,81 18,27
Doğuş GMYO 5,70 -0,35 25,83
Doğuş Otomotiv 16,15 0,06 69,64
Döktaş Dökümcülük 25,12 -0,87 -20,62
Duran Doğan Basım 16,64 -0,66 18,52
Dyo Boya 6,31 -0,32 28,78
Eczacıbaşı İlaç 6,31 4,30 72,85
Eczacıbaşı Yatırım 14,81 9,95 53,75
Edip Gayrimenkul 2,16 1,41 55,40
Ege Endüstri 625,80 0,82 11,24
Ege Gübre 88,85 -1,17 78,41
Ege Profil 15,26 -0,65 27,49
Ege Seramik 5,24 1,35 41,24
Egeli & Co Tarım Girişim 1,44 -8,86 350,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,30 -6,47 233,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,89 -4,30 345,00
Egeplast 17,09 0,18 36,72
Ekiz Kimya 11,45 -9,98 1777,05
Emek Elektrik 2,67 4,30 67,92
Eminiş Ambalaj 4,25 2,66 179,61
Emlak Konut GMYO 1,94 0,00 32,88
Enerjisa Enerji 8,42 1,81 25,00
Enka İnşaat 6,27 -3,39 12,33
Erbosan 22,14 3,46 -11,37
Ereğli Demir Çelik 8,45 0,00 -6,53
Ersu Gıda 4,48 -0,44 116,43
Escort Teknoloji 3,71 -1,07 166,91
Etiler Gıda 2,80 2,56 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 0,00 20,97
Euro Trend Yat. Ort. 1,60 -1,23 34,02
Euro Yat. Ort. 1,59 -1,85 41,24
Euro Yatırım Holding 1,81 2,26 20,67
Fenerbahçe Futbol 11,30 -0,70 -21,91
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,09 -0,24 -10,50
F-M İzmit Piston 50,65 0,00 6,94
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 0,39 32,64
Ford Otosan 71,30 0,35 7,84
Formet Çelik Kapı 3,42 -7,32 14,00
Frigo Pak Gıda 18,49 6,08 42,67
Galatasaray Sportif 2,88 -4,32 41,87
Garanti Bankası 8,46 -0,70 -24,06
Garanti Faktoring 5,24 0,00 35,40
Garanti Yat. Ort. 1,86 -2,11 72,22
Gedik Y. Men. Değ. 9,55 0,63 203,66
Gedik Yatırım Holding 23,92 2,93 211,05
Gediz Ambalaj 11,30 0,53 67,16
Gentaş 2,52 4,56 22,21
Gersan Elektrik 4,70 0,43 47,34
Global Men. Değ. 5,44 6,88 189,36
Global Yat. Holding 3,93 1,81 -19,30
Good-Year 5,35 -0,56 32,10
Göltaş Çimento 17,18 0,17 -3,43
Gözde Girişim 4,67 0,21 -9,14
GSD Denizcilik 4,38 -2,88 71,09
GSD Holding 2,02 0,00 35,57
Gübre Fabrik. 29,20 -1,48 223,01
Güler Yat. Holding 14,64 -4,69 621,18
Güneş Sigorta 4,57 3,63 109,63
Halk GMYO 2,06 0,49 68,85
Halk Sigorta 4,78 1,70 141,41
Hatay Tekstil 9,32 0,65 38,40
Hedef Girişim 2,83 -0,70 8,43
Hektaş 14,03 -0,71 74,94
HUB Girişim 20,92 -1,23 122,82
Hürriyet Gzt. 1,34 -0,74 17,54
ICBC Turkey Bank 5,55 -0,54 5,31
İdealist Danışmanlık 3,31 0,91 -0,30
İdealist GMYO 4,25 -0,70 38,89
İhlas Ev Aletleri 2,05 2,50 -34,50
İhlas Gayrimenkul 1,51 0,67 25,83
İhlas Gazetecilik 4,85 0,83 -28,78
İhlas Holding 0,81 2,53 -10,99
İhlas Yayın Holding 1,20 0,00 17,65
İndeks Bilgisayar 10,83 0,46 11,65
Info Yatırım 4,35 0,00 -10,54
İntema 12,06 1,60 30,24
İpek Doğal Enerji 14,09 -0,28 82,51
İskenderun Demir Çelik 7,07 0,43 -11,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:41 Kaynak: AA

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