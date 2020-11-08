Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da ırkçılık artı, ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da ırkçılık artı, ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz"

08.11.2020 00:57
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya Alanya ilçesinde Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özellikle Avrupa'da bugünlerde artan ırkçılık olduğunu belirterek, "Yabancı düşmanlığı, kendisinden başka olan herkese yönelik nefret yada hoşgörüsüzlük artış gösteriyor.

Antalya Alanya ilçesinde Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özellikle Avrupa'da bugünlerde artan ırkçılık olduğunu belirterek, "Yabancı düşmanlığı, kendisinden başka olan herkese yönelik nefret yada hoşgörüsüzlük artış gösteriyor. Ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz" dedi.

Bir dizi temaslar için Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya ilçesinde Moldova'nın Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında basına kapıla gerçekleşen açılışta konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Dostum Oleg Tulea'yı Alanya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisinin de söylediği gibi ağustos ayında kendilerini Moldova'nın başkenti Kişinev'de ziyaret ettik. Pandemiye rağmen çok verimli bir ziyaret oldu. İlişkilerimizi enine boyuna ele aldık, attığımı ve atacağımız adımlar. Biraz önce stratejik ortak dedim. Çünkü 2018 yılında Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Kurduğumuz mekanizmayla her yıl bir sene Türkiye'de bir sene Moldova'da ortak kabine toplantısı yapıyoruz, anlaşmalar imzalıyoruz ve tüm ilişkilerimizin boyutlarını bu toplantıda ele alarak daha sonra bunun takibini yapıyoruz. Bunun koordinasyon ve takibini de Dışişleri Bakanlıkları olarak bizler yürüyoruz. Gerçekten Moldova ile ilişkilerimiz her alanda gelişiyor hem de hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani dost ve stratejik ortak derken slogan halinde söylemiyoruz. Türkiye Moldova'da dış yatırımda 1'nci ülke ve 6 bin civarında kişiye firmalarımız istihdam sağlıyor ve 300 milyon doları geçti. Serbest ticaret anlaşmasıyla beraber ticaretimiz hızlıca arıyor. Geçen sene 2'li ticaret hacmimiz bir yıl öncesine göre yüzde 24 arttı. Yani 4'te 1 oranında arttı. Pandemiye rağmen düşüş olmadığını görüyoruz. Bu da mutluluk verici. Moldova ve bizim vatandaşlarımız karşılıklı olarak artık pasaportsuz seyahat edebiliyor. Yani Moldova vatandaşları Türkiye'ye bizim vatandaşlarımız da Moldova'ya seyahat edebiliyor. Yani pasaport kullanmadan kimlikle seyahat edebiliyor. Anlaşmayı imzaladık yürürlüğe koyduk" dedi.

"İlişkilerimizi diğer alanlarda daha da geliştirmek için birlikte çalışacağız"

Moldovalıların turizm bakımından tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Oleg Tulia bu sefer çalışmak için geldi. Dün Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Katılımı ve katkıları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün de fahri konsolosluğumuzu açacağız. Ama kendisini en kısa zamanda ailesiyle beraber tatile de bekliyoruz. Sanırım 20 sene önce gelmiş ama Alanya çok değişti, gelişti. Arkadaşlarımızın güzel çalışmasıyla daha da güzelleşti. Gagavuz Türkleri de ilişkilerimizde artı değer. Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor bir Gagavuz Türküdür. Bu bile başlı başına ilişkilerimizde bir artı değer olduğunu gösteriyor. Büyükelçi benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Geçen ziyaretimizde Oleg'in söylediği gibi Komrat'ta fahri konsolosluğumuzu açtık. Komrat'ta ilk muvazzaf başkonsolosluk bizimkisidir, olması gerektiği gibi. Bu da esasen Komrat ile Kişinev arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Birlikte gidip açmıştık. Bundan sonraki süreçte mükemmel olan siyasi ilişkilerimizin yanında ilişkilerimizi diğer alanlarda daha da geliştirmek için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

"Burası tüm Moldova vatandaşlarının yanı sıra tüm misafirlerimize hizmet edecek"

Büyükelçiliklerin Dışişleri Bakanlıklarının yanında önemli rol oynadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Fahri konsolosluklarında ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını görüyoruz. Bugün burada Alanya'da farklı ülkelerin fahri konsollusu olan arkadaşlarımızda mevcut. Gerçekten ülkelerin bu anlamada Alanya'ya ilgi gösterdiklerini görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunun bir sebebi de Alanya'ya gelen turist sayısı, yani birçok ülkeden turist geliyor. Ayrıca Alanya çok güzel olduğu için belediye başkanımızın da söylediği gibi birçok ülkeden insanlar gelip Alanya'da mülk alıyor. Mülk alan misafirlerimiz burada yaşamaya başlıyor. Aynı şekilde farklı dine mensup insanların bir arada uyum içinde yaşadığını göstermesi bakımında da önemli. Özellikle Avrupa'da bugünlerde artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden başka olan herkese yönelik nefret yada hoşgörüsüzlük artış gösteriyor. Ama biz ülkemizde ve şehrimiz Antalya ile Alanya'da tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz. Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosu Halil Okur kardeşim de ilişkileriyle önemli katkılar sağlayacak. Turizm, ticaret gibi değişik alanlarda Moldova ile Türkiye arasındaki özellikle beşeri ilişkilerin gelişmesinde katkı sağlayacaktır. Burası tüm Moldova vatandaşlarının yanı sıra tüm misafirlerimize hizmet edecek. Alanyalı hemşerhimize de Moldova ve Türkiye'nin ortak dostu olan ülkelerin vatandaşlarına da aynı şekilde hizmet edecek."

Açılışta Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea da yer aldı

Açılışa ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun yansıra Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea, Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Moldova Fahri Konsolosu Halil Okur, çok sayıda siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Irkçılık, Moldova, Avrupa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Avrupa'da ırkçılık artı, ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var
Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti         
00:09
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu         
23:04
Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı? Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı?         
22:17
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Başkanlığı kaybedip Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti         
21:27
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 01:06:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da ırkçılık artı, ama biz ülkemizde tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei