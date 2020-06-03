Son dakika haber: Emlak Konut GYO'dan "düşük peşinatlı, 3. yılda taksit ödemeli" kampanya - Son Dakika

Son dakika haber: Emlak Konut GYO'dan "düşük peşinatlı, 3. yılda taksit ödemeli" kampanya

Son dakika güncel haberi: Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor.

Son dakika haber: Emlak Konut GYO'dan

Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor.


Emlak Konut GYO açıklamasına göre, şirket, ev sahibi olmak isteyenler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedefle başlatılan yeni kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsıyor. Emlak Konut GYO'nun 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan söz konusu kampanya; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projelerini içeriyor.

"Ülkemizin gücüne güveniyoruz, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde gerekli önlemleri alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Dünya çapındaki Kovid-19 salgını nedeniyle kritik bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bu dönemi, aldığı etkili kararlar ve güçlü sağlık altyapısıyla başarılı şekilde yönetiyor. Alınan önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımıyla yeni normale geçiş yapıyoruz." ifadelerini kullandı.


Emlak Konut GYO olarak, ülkenin gücüne ve yarınlarına güvendiklerini ve çalışmaları kararlılıkla, hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Gedikli, "Vatandaşlarımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla 'Hayallerini Erteleme Türkiye' diyor ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


"Üçüncü yılın başında yüzde 15'lik ara ödeme yapılıyor"

Hakan Gedikli, hayata geçirdikleri her projede sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:


"Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekanlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kampanyanın detaylarını da şu şekilde özetleyebiliriz; taksit ödemelerine 3. yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 binTL'ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15'lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler. Bu büyük fırsatın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz."

Kampanyaya dahil olan projeler

Öte yandan açıklamaya göre, kampanyaya dahil olan projeler şöyle belirlendi:

"Avangart İstanbul, Avrupark Hayat, Başkent Emlak Konutları, Büyükyalı İstanbul, Cer İstanbul, Düşler Vadisi, Ebruli Ispartakule, Evora İzmir, Evora Denizli, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panorama Evleri, İdealist Cadde, İstmarina, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Köy Zekeriyaköy, Merkez Ankara, Nidapark İstinye, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Temaşehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Semt Bahçekent, Validebağ Konakları ve Yeniköy Konakları İstanbul."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Emlak Konut GYO'dan 'düşük peşinatlı, 3. yılda taksit ödemeli' kampanya - Son Dakika

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