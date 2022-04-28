Son dakika haber: İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı - Son Dakika
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Son dakika haber: İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı

28.04.2022 10:33

Son dakika haberleri... İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı Kağıthane polisi sahibini gözaltına alırken pitbull cinsi köpeğe de el konuldu Kağıthane'de bir kadının parka gezmeye götürdüğü köpeği, sokak ortasında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı

Kağıthane polisi sahibini gözaltına alırken pitbull cinsi köpeğe de el konuldu

İSTANBUL - Kağıthane'de bir kadının parka gezmeye götürdüğü köpeği, sokak ortasında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan kadın, kovalanan ve yaralanan köpeğini pitbullun ağzından tekmeleyerek kurtardı. Korku dolu dakikalar kameralara saniye saniye yansırken, Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri pitbull köpeğinin sahibini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Pitbull cinsi köpeğe ise el konuldu.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden evinden çıkan Emine T., "papi" ismindeki "çivava" cinsi köpeğini semtteki bir parka götürmek istedi. Kadın bir süre yürüdükten sonra parka giden sokağı çıkmak istedi. O esnada sokakta yürüyen şahsın tuttuğu köpeklerden pitbull cinsi olanı, bir anda kadının köpeğine saldırmaya başladı. Yokuş aşağıya devam eden saldırıda kadının köpeğinin tasması koparken, köpeği kurtarmak için sahibi pitbulla tekme attı. Sahibi pitbull cinsi köpeği güçbela zapt ederken, bu kez de diğer köpek kadının kaçan köpeğini kovalamaya başladı. Dehşeti yaşayan kadının peşine düştüğü köpeği korkudan bir minibüsün altına girdi. Kadın köpeğini kurtarmak için diğer köpeğe de tekme atmaya başladı. Bir süre sonra kadın köpeğinin kurtarırken, şahıs ise pitbullu ve diğer köpeği alarak kayıplara karıştı.

Kağıthane polisi hem sahibini yakaladı hem de pitbullu ele geçirdi

Olayın ardından dehşet dolu dakikalar yaşayan Emine T. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahsı adım adım takip eden polis ekipleri, İsmet İnönü Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda pitbullun sahibi Emrah O. Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, pitbull köpeğinin sahibi olduğunu ve olayın yaşandığını da itiraf etti.

Pitbull sahibi para cezası kesilerek savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Pitbull cinsi köpek ise Kağıthane Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak el konuldu. Şahsa ayrıca pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı. Suç kaydı kabarık olan Emrah O. "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan "papi" isimli "çivava" cinsi köpek ise sahibi Emine T. tarafından Gültepe Mahallesi'ndeki bir veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Köpeğini gezdirmeye götürürken dehşeti yaşadı

Öte yandan Kağıthane'de yaşanan pitbull köpeği saldırı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın köpeğiyle sokakta yürüyor. Bir süre sonra dik bir yokuşu çıkmaya başlaya kadın, yolu yarıladıktan sonra pitbull köpeği olan şahısla karşılaşıyor. Sahibinin elinden kurtulan pitbull, kadının köpeğine saldırıyor. Yokuş aşağıya kaçan köpeği kovalayan pitbull onu ısırarak yaralıyor. Sahibi ise pitbull cinsi köpeğe tekme atarak durdurmaya çalışıyor. Sahibi pitbull u zapt etmeye çalışırken, kaçan köpeği diğer köpek önce kovalıyor ardından da saldırıyor. Kadın ise köpeğinin peşinden koşmaya başlıyor. Köpek korkudan minibüsün altında girerken kadın ise diğer köpeğe tekme atıyor. Ardından sahibi pitbull köpeğiyle birlikte sokağa iniyor ve bir süre vatandaşlarla tartışıyor. Köpeğini kucağına alan kadın olayın şokunu yaşarken, sahibi ise pitbullu ve diğer köpeği alarak uzaklaşıyor.

Son dakika haber: İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı
Son dakika haber: İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı
Son dakika haber: İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı
Son dakika haber: İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı

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Son Dakika | İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı Son Dakika | İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi Beta Berk Bayındır'ın Sevgilisi Simla Ener'den Olay İtiraf Beta Berk Bayındır'ın Sevgilisi Simla Ener'den Olay İtiraf

Kağıthane, İstanbul, Pitbull, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İstanbul'da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı - Son Dakika
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