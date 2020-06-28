Son dakika haber... İstanbul'un uydudan görülen ilk grafitisi havadan görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'un uydudan görülen ilk grafitisi havadan görüntülendi

Gelen son dakika haberlerine göre Beykoz'da iki genç Grafiti sanatına dikkat çekmek için Boğaz'ın en güzel koylarından Çubuklu'daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi.

Beykoz'da iki genç Grafiti sanatına dikkat çekmek için Boğaz'ın en güzel koylarından Çubuklu'daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi. Grafiti sanatının uydu haritasında görülmesi dikkat çekti. Çizilen grafiti sanatı havadan görüntülendi.

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Beykoz'da iki genç geçtiğimiz yıl Boğaz'ın en güzel koylarından Çubuklu'daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi. Çizimlerinde "cheksparow" ve "caseclassico" takma adlarının bir kısmını çizen gençler grafiti sanatına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istedi. Google'nin her yıl yenilenen uydu haritasıyla çizilen grafiti sanatı uydudan görülmeye başladı.

Beykoz Belediyesi sosyal medya hesaplarından, Çubuklu'daki petrol tesislerine ait bölgeye kendi takma adlarının bir kısmını yazan sanatçıların grafiti çalışması sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Öte yandan, paylaşımda, "Beykoz'da görülecek çok şey var. Mesela, Türkiye'nin uydudan gözüken tek grafitisi" ifadeleri kullanılarak, bazı fotoğraflara yer verildi. Çizilen grafiti sanatı drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

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