Son dakika haber! İzmir'deki NATO karargahı önünde Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı üyeleri, Buca ilçesindeki NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı önünde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine yönelik tepki açıklaması yaptı.

Karargah önünde toplanan grup, slogan atarak ABD Başkanı Biden'ı ve soykırım nitelemesini protesto etti.

İl Başkanı Rifat Mutlu, yaptığı açıklamada, ABD emperyalizminin "tek dişi kalmış bir canavar" olduğunu, artık inişe geçtiğini, bu süreçte Türkiye, Rusya ve Çin'in de içinde bulunduğu Asya'ya yönelik yoğun tehditlerini eyleme geçirmek için de bir işaret fişeği yaktığını öne sürdü.

Buna karşı eylemli bir cevap verilmesi gerektiğini savunan Mutlu, "Biden'ın sözde soykırım tehdidini tanımıyoruz. Bu emperyalist soykırım yalanı AİHM kararıyla kesin olarak bitirilmiştir ve tarihin çöp sepetine atılmıştır. Olay, bir tarih tartışması çerçevesinde değerlendirilemez. Biden, denetim altında tuttuğu Atlantik ülkelerini de Türkiye ve Asya düşmanlığında birleştirme gayreti içindedir. Asya'ya yönelik tehditler, 'Ermeni soykırımı' türünden yalanlarla insan hakları perdesi altına gizlenmektedir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Mutlu ve partililer, Biden'in maketini karargah girişine bıraktı.