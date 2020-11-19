Son dakika haber | Kaspersky, Kuzey Amerika'da yeni bir Şeffaflık Merkezi açtı - Son Dakika

Son dakika haber | Kaspersky, Kuzey Amerika'da yeni bir Şeffaflık Merkezi açtı

19.11.2020 10:51
Son dakika haber | Kaspersky, Kuzey Amerika'da yeni bir Şeffaflık Merkezi açtı, System.String[]

Son dakika habere göre Kaspersky, veri depolama ve işleme faaliyetlerini Rusya'dan İsviçre'ye taşıyarak ve şirketin beşinci Şeffaflık Merkezi'ni Kuzey Amerika'daki açarak Küresel Şeffaflık Girişimi'nin önemli kilometre taşlarının tamamlandığını duyurdu.

Kaspersky, veri depolama ve işleme faaliyetlerini Rusya'dan İsviçre'ye taşıyarak ve şirketin beşinci Şeffaflık Merkezi'ni Kuzey Amerika'daki açarak Küresel Şeffaflık Girişimi'nin önemli kilometre taşlarının tamamlandığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, önde gelen küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin, siber güvenlik endüstrisi için daha fazla şeffaflığa ve hesap verebilirliğe dayalı yeni bir yaklaşıma öncülük edecek Küresel Şeffaflık Girişimi'ni (GTI) duyurmasının üzerinden üç yıl geçti.

Şirketin bu girişimdeki amacı, ürünlerinin iç süreçlerinin ve operasyonlarının güvenilirliğinin siber güvenlik topluluğu ve paydaşları tarafından doğrulanmasını sağlamaktı.

Böylelikle Kaspersky bağımsız inceleme için yazılımının kaynak kodunu sağladı. Bir Big Four şirketi tarafından yapılan SOC2 denetimi de dahil olmak üzere bir dizi değerlendirmeden geçti ve veri hizmetleri için ISO27001 sertifikası aldı.

Kaspersky, ayrıca veri işleme altyapısının Rusya'dan İsviçre'ye taşınma sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Kötü amaçlı yazılım analizi, keşfedilmemiş tehditler içerebilecek kötü amaçlı dosyaları içeriyor

Kasım 2018'de duyurulan veri işleme ve depolama merkezinin taşınma süreci tamamlandı. Kaspersky, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya ek olarak, bir dizi Asya-Pasifik ülkesi için kullanılan veri depolama ve işleme yerini değiştirdi.

Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Bangladeş, Brunei, Kamboçya, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Laos, Malezya, Nepal, Pakistan, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam bu GTI söz konusu yer değiştirme planında yer alıyor.

Bu ülkelerde bulunan kullanıcılar tarafından paylaşılan müşteri tehdidiyle ilgili veriler artık İsviçre Zürih'te bulunan iki ayrı veri merkezinde işleniyor.

Kötü amaçlı yazılım analizi, Kaspersky ürünlerinin otomatik olarak Kaspersky Security Network'e (KSN) gönderdiği şüpheli veya keşfedilmemiş tehditler içerebilecek kötü amaçlı dosyaları içeriyor.

CyberNB, siber güvenlik sonuçlarını iyileştirmek için ekosistem oluşturma yaklaşımını benimsiyor

Kaspersky, Kanada'nın New Brunswick kentinde Kuzey Amerika Şeffaflık Merkezi'nin CyberNB Derneği ile ortaklaşa açıldığını duyurdu. Ekim 2017'de duyurulan taahhütler doğrultusunda şirket, CyberNB Derneği ile birlikte Kuzey Amerika'da Şeffaflık Merkezi'ni açtı.

Merkezi Kanada'da bulunan ve kar amacı gütmeyen özel bir kuruluş olan CyberNB, özel sektör, hükümet ve akademiye yönelik bilgi ve beceri geliştirme, yetenek edinme, iş gücü ve iş birliği yoluyla siber güvenlik sonuçlarını iyileştirmek için ekosistem oluşturma yaklaşımını benimsiyor.

2021'in başlarında faaliyete geçecek olan tesis, Kaspersky iş ortaklarına kaynak kodunu gözden geçirmenin yanı sıra, mühendislik ve veri işleme uygulamalarıyla ürün portföyü hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunan beşinci merkez olacak. Daha önce Sao Paulo ve Kuala Lumpur'daki Şeffaflık Merkezleri 2020'nin başlarında faaliyete geçmişti.

Kaspersky ayrıca Interxion veri merkezine taşınan Zürih'teki ilk Şeffaflık Merkezi'ni de yeniden faaliyete geçirdi. Kaspersky, böylece veri güvenliği kontrollerini deneyimlemek ve veri yönetimi uygulamalarına doğrudan erişmek isteyen müşterilerine ve güvenilir iş ortaklarına benzersiz bir erişim sağlıyor.

"Şirketimizle gurur duyuyorum"

Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, konuya ilişkin, "Küresel Şeffaflık Girişimi'mizi veri işleme ve depolama yerini değiştirme gibi bir dizi cesur adım eşliğinde duyurduğumuzdan beri Kaspersky yalnızca güvenilir bir iş ortağı olma taahhüdünü teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda piyasanın ve düzenleyicilerin beklentilerine de yanıt vermiş oldu. İlk duyurudan bu yana geçen üç yıl içinde, veri güvenliğindeki yaklaşımlarda ve düzenlemelerde büyük bir dönüşüm yaşadık. Güven ve şeffaflığa yatırımın giderek bir endüstri standardı haline geldiğini görüyoruz, bu akımın öncüleri arasında olduğumuz için şirketimizle gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaspersky Kuzey Amerika Genel Müdürü Rob Cataldo, "Küresel Şeffaflık Girişimi'miz Kuzey Amerika'da önemliydi ve şimdi yeni bir Şeffaflık Merkezi'nin açılmasıyla bu alandaki etkimizi artırıyoruz. Bölgemizde fiziksel bir konuma sahip olmak, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza merkezin sunabileceği her şeyi deneyimlemeleri için yeni kapılar açacaktır. Ayrıca CyberNB ile birlikte çalışmayı ve iş birliğimiz aracılığıyla daha yüksek endüstri şeffaflık standartlarını desteklemeyi dört gözle bekliyoruz." bilgilerini verdi.

CyberNB CEO'su Tyson Johnson da, "Kaspersky'nin Kritik Altyapı Koruma Ağımıza (CIPnet) katılmış olmasından ve 2021'in başlarında şirketi Cyber Center'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi. "Kaspersky, şeffaflığa olan bağlılığını müşteri güveninin temel bir bileşeni olarak görüyor. Şirketin ileriye dönük birçok önemli araştırma ve geliştirme girişiminde diğer CIPnet üyeleriyle aktif bir şekilde temasta olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaspersky, İsviçre, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kaspersky, Kuzey Amerika'da yeni bir Şeffaflık Merkezi açtı - Son Dakika


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