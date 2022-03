Bakan Varank, "Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, hala varlar" - Son Dakika

Bakan Varank, " Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, hala varlar"

Bakan Mustafa Varank, '100. Yıl Marşı Yarışması Şiir Etabı Ödül Töreni'ne katıldı

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün Ukrayna ateş altında. Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, hala varlar. Birilerinin aklına uyup, güvenliğimizi tek boyutlu ittifaklara emanet etsek, savunma sanayinde yerli üretimi öteleyip ithal ürünlere güvensek, coğrafyamızdaki planlara itiraz etmesek, elbette Ukrayna ile aynı kaderi paylaşabilirdik. Üstelik buna da kimse ses çıkarmazdı" dedi.

Çekmeköy Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda '100. Yıl Marşı Yarışması Şiir Etabı' için ödül töreni düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve çok sayıda davetli katıldı. Törende başarı elde eden isimlere ödüller takdim edildi.

"Türk tarihi anaları tarafından vatanları için kurban edilen kınalı kuzuların tarihidir"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tarih boyunca nice zaferler gördük, nice yenilgiler de tattık, nice göçler yaşadık ama hamdolsun bizler tarihin hiçbir döneminde vatansız kalmadık. Bizim milletimize tarihin hiçbir döneminde pranga vurulamadı. Milletimiz, tarihin hiçbir döneminde esaret altına alınamadı. Çünkü Türk milleti 'Evladım anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz' şuuruyla cepheye koşan Nene Hatun'ların milletidir. Türk tarihi anaları tarafından vatanları için kurban edilen kınalı kuzuların tarihidir. Anasız kaldık, babasız kaldık, eşsiz kaldık, evlatsız kaldık ama vatansız kalmadık. Bir asır önce kurduğumuz Cumhuriyet çınarını bugünlere kadar getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıldır Cumhuriyet çınarını daha da güçlendirip dallarının tüm gönül coğrafyamıza ulaşmasına hizmet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, hala varlar"

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili konuşan Bakan Varank, "Bugün Ukrayna ateş altında. Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, hala varlar. Birilerinin aklına uyup, güvenliğimizi tek boyutlu ittifaklara emanet etsek, savunma sanayinde yerli üretimi öteleyip ithal ürünlere güvensek, coğrafyamızdaki planlara itiraz etmesek elbette Ukrayna ile aynı kaderi paylaşabilirdik. Üstelik buna da kimse ses çıkarmazdı" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin yeni yüzyılını Milli Teknoloji Hamlesi ile şekillendireceğiz"

Konuşmasını Savunma Sanayisindeki gelişmelerden bahsederek sürdüren Bakan Varank, "Bugün ülkemizin aleyhinde adım atmak isteyenler iki kere değil yüz kere düşünmek zorunda kalıyorsa bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi'nin büyük katkısı var. İşte Savunma Sanayinde yerliliği yüzde 25'lerden yüzde 80'lere ulaşan Türkiye, artık kendi göbeğini kendisi kesiyor. Üstelik bunu gizli açık ambargolara, engellemelere rağmen başarıyor. SİHA'larımızın kabiliyeti artık tüm dünyada oyun değiştirici olarak kabul ediliyor. Bunun yanında birçok savunma sanayi ürünümüz artık yurtdışından büyük rağbet görüyor. Milli muharip savaş uçağımızla 2023'ü büyük bir özgüvenle karşılayacağız. Tüm bu adımlarla birlikte, ülkemizin yeni yüzyılını Milli Teknoloji Hamlesi ile şekillendireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün de Ukrayna'da sığınaklarda doğan bebekler, tren garında en yakın trene binmeye çalışan çocuklar en az Suriye'de, Filistin'de, Afganistan'da yiten canlar, titreyen minik yürekler kadar canımızı acıtıyor. Ama binlerce Suriyeli sığınmacıyı Akdeniz'in soğuk sularında ölüme terekedenler, bugün Ukrayna'da sığınmacı durumuna düşen mazlum Ukraynalılara 'sarı saçlı, mavi gözlü, medeni' sığınmacılar diyerek kucak açıyor. Savaşın ortaya çıkardığı mağduriyetlerde bile ayrımcılık yapan sözde medeni bu zihniyet, 21. yüzyılda Avrupa'nın Orta Çağ'ına rahmet okutuyor. Biz Türkiye olarak, bu iki yüzlü yaklaşımlarla mücadele etmeyi en az işgallerle mücadele etmek kadar önemli görüyoruz. Onun için Türkiye'yi her alanda güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu ülkenin her bir ferdi Türkiye'nin güçlenmesine omuz vermek zorundadır" dedi.