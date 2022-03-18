Son dakika haber... Şehit diplomatlar düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şehit diplomatlar düzenlenen törenle anıldı

18.03.2022 19:35

Son dakika haber: Şehit diplomatlar düzenlenen törenle anıldı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal: "Türk diplomasisi 1973 yılından bu yana vermiş olduğu şehitlerle bu acıyı en derinden hissetmiştir" 18 Mart Şehitler Gününde, yurt dışında Türkiye'yi temsil ederken şehit edilen diplomatlar anıldı.

Şehit diplomatlar düzenlenen törenle anıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal: "Türk diplomasisi 1973 yılından bu yana vermiş olduğu şehitlerle bu acıyı en derinden hissetmiştir"

ANKARA - 18 Mart Şehitler Gününde, yurt dışında Türkiye'yi temsil ederken şehit edilen diplomatlar anıldı.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil ederken terör örgütleri tarafından şehit edilen Türk diplomatlar, görevliler ve aile fertleri Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit yakınları, yakınları, Bakanlık mensupları, emekli büyükelçiler ve vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunun ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin on yıllardır terörizmin her türlüsüne karşı amansız bir mücadele sürdürdüğünü dile getiren Önal, "Terör örgütlerinin isim ve cisimleri zamanla değişmiş ancak ülkemiz terör odaklarının hedefinde yer almaya devam etmiştir. Bugün de başta PKK, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere birçok terör örgütüne karşı içte ve dışta mücadele sürdürüyoruz" dedi.

Terörizmin her türlüsüyle mücadelede kararlılık ve uluslararası iş birliğinin temel önem taşıdığına dikkati çeken Önal, "Türkiye ve diğer ülkeler arasında diyalog ve iş birliğini geliştirmek amacıyla çaba harcayan, barış elçisi diplomatlarımızın terörün hedefi olması son derece hazindir. Türk diplomasisi 1973 yılından bu yana vermiş olduğu şehitlerle bu acıyı en derinden hissetmiştir. ASALA, 17 Kasım ve PKK gibi terör örgütleri tarafından düzenlenen 90'ı aşkın saldırıda 41 diplomatımız, kamu görevlimiz ve aile mensupları şehit olmuştur. Yaşanan elim kaybın ve yol açtığı travmanın dünya diplomasi tarihinde emsali yoktur. Bugün en seçkin diplomatlarımızı en verimli çağlarında aramızdan alan bu alçakça terör eylemlerini ve faillerini asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı tekrarlamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Okunan duanın ardından Şehitler Anıtı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD), adına çelenk bırakıldı.

Tören, şehit ailelerine başsağlığı dileklerinin iletilmesi ve şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesiyle son buldu.

Son dakika haber... Şehit diplomatlar düzenlenen törenle anıldı
Son dakika haber... Şehit diplomatlar düzenlenen törenle anıldı
Son dakika haber... Şehit diplomatlar düzenlenen törenle anıldı

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Sedat Önal, Türkiye, Şehit, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Şehit diplomatlar düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika


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