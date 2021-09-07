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Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurduAfganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek - Son Dakika

Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurduAfganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek

07.09.2021 20:47

- Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurdu Afganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da geçiş hükümetinin kurulduğunu belirterek, Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hassan Ahund'un başbakan olarak yer...

- Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurdu

Afganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek

KABİL - Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da geçiş hükümetinin kurulduğunu belirterek, Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hassan Ahund'un başbakan olarak yer alacağını açıkladı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından geçiş hükümeti kurularak, hükümette yer alacak isimler açıklandı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, geçiş hükümetinde Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hassan Ahund'un başbakan olarak yer alacağını açıkladı. Mücahid, Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Ghani Baradar ve Molla Abdul Salam Hanafi'nin Başbakan Yardımcısı olarak geçiş hükümetinde yer alacağını bildirdi.

Taliban'ın Hakkani Grubu'nun kurucusunun oğlu Sarajuddin Hakkani'nin İçişleri Bakanı olacağını aktaran Mücahid, Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Mohammad Yaqoob'un ise Savunma Bakanı olarak geçiş hükümetinde görev alacağını aktardı. Sözcü Mücahid, Amir Khan Muttaqi'nin Dışişleri Bakanı olacağını ifade etti. Mücahid, "Halkımızın yeni bir hükümet beklediğini biliyoruz" ifadelerini kullanarak, söz konusu hükümetin halkın ihtiyaçlarına cevap verdiğini açıkladı. Taliban'ın dini lideri Molla Haybatullah Ahundzada'nın ise geçiş hükümetinde nasıl bir rol oynayacağı henüz netlik kazanmadı.

Taliban'ın kurduğu geçiş hükümetinde yer alan diğer isimler şöyle:

Maliye Bakanı Molla Hidayatullah Bedri, Milli Eğitim Bakanı Şeyh Mevlevi Nurullah Munir, Bilgi ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hairha, Ekonomi Bakanı Qari Din Mohammad Hanif, Diyanet İşleri Bakanı Mevlevi Nur Mohammad Sakip, Adalaet Bakanu Mevlevi Abdul Hakim Seri, Sınır ve Kabileler Bakanı Nurullah Nuri, Köy Kalkınma Bakanı Yunus Ahundzade, Bayındırlık Bakanı Molla Abdul Mennan Ömeri, Maden ve Petrol İşleri Bakanı Molla Mohammad İsa Ahundi, Enerji Bakanı Molla Abdul Latif Mansur, Havacılık Bakanı Hamidullah Ahundzade, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, Teknoloji ve İletişim Bakanı Necibullah Hakkani, Göç İşleri Bakanı Halilurrahman Hakkani, İstihbarat Genel Başkanı Abdul Hak Vasik ve Merkez Bankası Başkanı Hacı Mohammad İdris.

Beyaz Saray: "Taliban'ın tanınması için acele yok"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Taliban'ın yeni kurduğu geçiş hükümetine değinerek, "(Taliban'ın) tanınması için acele yok. Bu gerçekten Taliban'ın attığı adımlara bağlı olacak. ABD dahil dünya izleyecek" ifadelerini kullandı.

Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurduAfganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek
Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurduAfganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek
Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurduAfganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek
Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurduAfganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek
Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurduAfganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taliban, Afganistan'da geçiş hükümeti kurduAfganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hassan Ahund liderlik edecek - Son Dakika


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