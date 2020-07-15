Son dakika haber... Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı , Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin Kırgızistan 'a ulaştığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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