Son dakika haber... Türkiye-Tacikistan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Türkiye ile Tacikistan arasında ticaret hacminin artırılması ve 1 milyar dolara ulaşması hedefinin ana vizyon olarak çizildiğini belirterek, "DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak belirlediğimiz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmamız için bu yıl içerisinde imzalanması planlanan Tercihli Ticaret Anlaşması hayati önem arz ediyor" dedi.

Saatçioğlu, DEİK ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen Türkiye-Tacikistan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2020 sonu itibarıyla açıklanan resmi rakamlara göre, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ikili ticaret hacminin 320 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Saatçioğlu, "Türkiye ile Tacikistan arasında ticaret hacminin artırılması ve 1 milyar dolara ulaşması noktasındaki bir hedef ana vizyon olarak çizilmiştir. DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak belirlediğimiz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmamız için bu yıl içerisinde imzalanması planlanan Tercihli Ticaret Anlaşması hayati önem arz etmekte ve bu anlaşmayla birlikte iş konseyimizin adımları daha da sağlam adımlarla ilerleyerek yoluna devam edecektir." dedi.

Tacikistan'ın, "Bir Kuşak Bir Yol" projesi ile son dönemde uluslararası arenada ön planda yer aldığını aktaran Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"İthalata dayalı ekonomisi, yatırım teşviklerinin iyi olması, pazardaki yatırım açlığı, yabancı yatırımların devlet garantisi altında olması, ucuz iş gücü, stabil-güvenilir bir ülke olması, kaliteli Türk imajı ve kültürel bağ gibi faktörler nedeniyle Tacikistan; Türk firmalar açısından çok cezbedici bir pazar hüviyetindedir. Tacikistan'da halihazırda gıda, otomotiv, boya, pamuk ipliği, deri, tekstil, perakende alanında faaliyet gösteren birçok firma vardır. Bununla birlikte bir tarım ülkesi olan Tacikistan; sulama sistemleri, zirai aletler, soğuk hava depoları, traktör ekipmanları, seracılık, bitkisel yağ, makarna, konserve ve şeker üretimi konusunda da Türk firmalarının yatırıma ve ihracata yönelebileceği ayrıcalıklı bir pazardır."

"İlaç sanayinde faaliyet gösteren Türk firmalar için fırsatlar var"

Cihangir Fikri Saatçioğlu, benzer fırsatları içeren diğer bir sektörün de hafif sanayi olduğunu belirterek, "Bunlar tekstil ürünleri üretimi (pamuk elyaf, iplik, kumaş), halıcılık, dericilik, mobilya ve aksesuar üretimidir. Bu sektörde faaliyette bulunan Türk firmalarını da şimdiden bu pazara davet ediyorum." dedi.

Tacikistan'da, yükselen market talebi ve yerli yetişen otlar sebebiyle medikal ve ilaç sanayisinde faaliyet gösteren Türk firmalar açısından da önemli fırsatlar olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bununla birlikte Tacikistan devletinin 2025 strateji kalkınma planlamasında belirlediği Tacikistan Kümelenme Politikası'nda da otomotiv kümelenmesi ilk sıradadır. Tacikistan dahil Kırgızistan, Türkmenistan ve Afganistan'da herhangi bir otomotiv üreticisi bulunmaması münasebetiyle Tacikistan'da yerli araç üretimi konusunda özellikle Türkiye öncelikli ülke konumuna gelebilecek bilgi, tecrübe ve know-how'a sahip konumdadır. Ayrıca, Tacikistan'da enerji ve inşaat sektörü de önemli bir alandır. Tacikistan yatırım eksikliği sebebiyle zaman zaman enerji sıkıntısı çekmektedir. Tacikistan'da HES projeleriyle ilgili de Türk firmalarını bu pazara davet etmek istiyorum. Tacikistan; Asya ülkelerine en kısa ve güvenilir erişim imkanı, gelişmiş enerji arzı, gelişmiş kara yolu ile Çin pazarına erişim imkanı ile stratejik bir ülke konumuna erişmiştir."